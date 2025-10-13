Combates armados sembraron pánico en corregimiento de Jericó, Antioquia

Las autoridades del municipio de Jericó confirmaron que los videos que muestran fuertes enfrentamientos en uno de sus corregimientos son verídicos.





Según las grabaciones hechas por la comunidad, los combates se dieron en la tarde del domingo 12 de octubre en el corregimiento de Palocabildo, a media hora del casco urbano de Jericó. Allí se observa cómo, en lo que sería el centro poblado, se desata una intensa balacera que incluso tomó por sorpresa a los comensales de una taberna. Lea también: Autoridades desmantelaron socavón de minería ilegal de oro en Girardota, Antioquia El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, confirmó el choque armado entre el Ejército y un grupo armado ilegal. En sus declaraciones, Garcés pidió acompañamiento urgente del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en la zona.

Según ha trascendido, el choque se habría dado entre tropas del Batallón de Infantería Nutibara adscrito a la Cuarta Brigada y el grupo armado organizado Clan del Golfo. “Hacemos un llamado fuerte al Gobierno Nacional y a todas las fuerzas para que acompañen a la comunidad. a la gente le decimos que la acompañamos, que compartimos su preocupación”, comentó el alcalde.

Si bien por ahora no se ha dado un balance oficial de las confrontaciones, por fortuna estas no habrían dejado soldados afectados. Eso sí, infortunadamente el temor se ha regado en este corregimiento a raíz del cruento combate. Este combate da cuenta de la tensa situación de orden público que se vive en el Suroeste antioqueño, sobre todo en plena cosecha cafetera, azuzada sobre todo por grupos ilegales como el Clan del Golfo.

De hecho, según informaron medios locales, este fin de semana se registraron dos homicidios en otros municipios de la subregión.