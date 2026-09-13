¿El juego del DIM depende de Juan Fernando Quintero? Esto respondió Amaranto Perea

El Deportivo Independiente Medellín sufrió una dolorosa derrota en el estadio La Independencia de Tunja contra Boyacá Chicó por 2-1. La caída del Poderoso encendió las alarmas, pues en los últimos compromisos los resultados le acompañaron; sin embargo, su estilo de juego aún deja dudas, principalmente en la zona defensiva. Otra de las razones por las que el DIM consiguió holgadas victorias en condición de visitante contra el Deportivo Pereira por liga y por copa contra el Deportivo Pasto fue la presencia de Juan Fernando Quintero, quien contra el conjunto nariñense brindó 3 asistencias y se convirtió en el eje del equipo, al menos, cuando se tiene el balón. Para el compromiso contra el ajedrezado en tierras boyacenses, Luis Amaranto Perea alineó un equipo mixto para darle descanso a los que jugaron en Pasto, ya que tanto la capital de Nariño como Tunja son dos de los campos de juego más complicados del fútbol colombiano por su altitud. Aunque el equipo rotó, la suerte no fue la misma que se venía teniendo. El Rojo de la Montaña cayó y tuvo en su goleador Jeison Medina y el arquero Salvador Ichazo a las principales figuras, algo que deja un mensaje claro: el mediocampo no pesó.

¿Qué dijo Amaranto Perea sobre el juego?

En rueda de prensa, el director técnico del DIM explicó las falencias del equipo en los 90 minutos, además de referirse a situaciones que condicionan el resultado y la tan anhelada respuesta a si el equipo es o no dependiente de Juan Fernando Quintero para el buen funcionamiento del mismo. “En el análisis, por donde nos hacen daño son situaciones por fuera, por banda. Son situaciones individuales; en el área debemos agarrar hombre a hombre; ahí fue donde más flojos estuvimos”, dijo Amaranto acerca de los errores en el partido. “Después del gol de ellos mejoramos mucho, merecimos el empate, pero en el segundo tiempo disminuyó eso. Hay que revisarnos porque creo que era un partido para más”, afirmó el técnico poderoso. Acerca de la rotación en la plantilla, aseveró que “los cambios buscaban eso; jugar dos partidos en la altura con los mismos jugadores nos hubiera complicado un poco. Estuvimos más para el 2-1 a favor al término del primer tiempo; creo que es un tema de equivocar el camino”. Sobre Juan Fernando Quintero y su notable influencia en el DIM, el técnico no se excusó en su ausencia y aceptó lo mucho que aporta, aunque también fue enfático en que no solamente se puede depender de un jugador para que las cosas salgan bien. “Juan Fernando Quintero ha sido un jugador muy importante, no solamente para el Medellín; Juanfer es un jugador importante para cualquier equipo y sin duda él nos hace mejor a todos”, culminó Perea.