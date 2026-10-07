Las casas, fundación y otros detalles de los movimientos de la primera dama tras el terremoto

La primera dama, Ana Lucía Pineda, viene teniendo un rol protagónico en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Justo a inicios de la semana, el presidente Abelardo de la Espriella la mencionó en un proyecto de “mejoramiento y reconstrucción de vivienda” para familias afectadas en Risaralda. En el video compartido se ve al presidente y a Pineda mirando una maqueta de una casa moderna de dos pisos. “Revisando los pormenores del proyecto de mejoramiento y reconstrucción de viviendas para familias afectadas en Risaralda, por el sismo. Una iniciativa liderada por mi amore la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el sector empresarial del país”, dijo el jefe de Estado. Se trata de un diseño en alianza con las compañías de la industria constructora Durapanel y ACF Constructores. “La próxima semana estaremos en Dosquebradas (Risaralda) y llevaremos unas muy buenas noticias a dos familias. Llevaremos una casa de un piso y otra casa de dos pisos con negocio”, dijo Pineda.

Luego, la primera dama detalló que se trata de una alianza entre la Fundación Colombia, Luz y Sonrisas, de la que ella es la representante legal, y las compañías mencionadas. Se conoció que, además de las dos casas, se donarán dos mejoramientos integrales de vivienda para ese municipio. Justo este martes, la primera dama también se reunió con el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, para anunciar otro diseño de viviendas en el Chocó, en alianza con la Fundación Colombia, Luz y Sonrisas, cuya representante legal es Pineda. “Trabajaremos juntos y llevaremos un nuevo diseño a los territorios afectados. Empezaremos en Quibdó con tres viviendas en zona urbana. De allí también llegaremos a otros departamentos”, aunque no entregó más detalles.

Con respecto a la Fundación, esta fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026, poco más de dos semanas después de la segunda vuelta presidencial, de acuerdo con información del Registro Único Empresarial y Social (RUES), y comenzó con un capital de $10 millones.

Rol de la primera dama e interlocución con lideresas en las regiones

El de primera dama es, formalmente, un cargo protocolario y sin sueldo. En Colombia tradicionalmente se ha enfocado en la asistencia social y en el acompañamiento al presidente en actos oficiales, sin funciones constitucionales que la obliguen a algo en particular. Con la emergencia del terremoto, el papel de Pineda tomó un rol que se había visto antes en otros gobiernos: el de las labores del “cuidado”, pero a nivel del Estado. Esas mismas labores que han ejercido por años las madres en los hogares colombianos, solo que en un nivel doméstico. En este caso, su rol también ha sido clave en la coordinación y logística. Desde el mismo día del temblor, ella, junto con Tatiana Céspedes —esposa del vicepresidente—, han coordinado las ayudas que han llegado desde el sector privado a través de una iniciativa que llamaron ‘Colombia: un solo corazón’.

Esa red se ha apoyado en las llamadas “Tigresas de la patria”, como se identifican las mujeres que acompañaron la campaña de De la Espriella, y en otras primeras damas y mandatarias regionales. De la mano también ha estado muy cerca Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder. Otro gesto de respaldo llegó en su momento de la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, quien anunció que donaría uno de sus sueldos a la campaña liderada por Pineda para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. “Todo suma y Colombia necesita de nuestra solidaridad”, afirmó. Los movimientos alrededor de esta red dejaron ver que Pineda asumió buena parte de la interlocución con mujeres en los territorios, desde primeras damas municipales hasta gobernadoras y lideresas. Sin embargo, el alcance de ese papel no parece estar del todo definido: no es claro si se trata de una labor de coordinación con el sector privado, de un enlace territorial o de una interlocución política más directa con las mujeres que ejercen cargos de elección popular en las regiones. Esto último tendría una dimensión distinta, pues no es lo mismo articularse con una primera dama que con una gobernadora, que tiene responsabilidades administrativas y competencias concretas sobre su departamento.

Logística de donaciones y cuestionamientos sobre el manejo de fondos

El caso es que la primera dama lleva recorriendo diferentes departamentos del país desde que fue el terremoto, a donde ha llevado diferentes tipos de ayudas con la Fundación de la que es representante, que hace parte de los canales habilitados para recibir donaciones dentro de la campaña “Colombia, un solo corazón”, creada tras el terremoto. Para agosto, esta había reportado la gestión de más de 1.500 toneladas de víveres y suministros y más de 120.000 litros de agua potable durante los primeros días de atención. Además, dos caravanas humanitarias trasladaron más de 610 toneladas de ayuda a Chocó y Risaralda, con participación de empresas, organizaciones sociales y entidades públicas. Pineda también ha sido visible en temas de divulgación y coordinación de esas acciones. Desde la oposición del Pacto Histórico han pedido explicaciones a Presidencia sobre el manejo de recursos económicos que recibe la Fundación. Le puede interesar: Así lideran la primera y segunda dama las ayudas tras el terremoto Entre las preguntas que plantearon están cuánto dinero había recibido la Fundación hasta mediados de agosto, si parte de esos recursos ya han sido ejecutados, cuánto permanece en las cuentas habilitadas para las donaciones y qué entidad o persona estará encargada del manejo o auditoría sobre el manejo de los fondos. Para recapitular, las tres estructuras mencionadas en esta historia cumplen funciones distintas: las Tigresas de la Patria tienen su origen en la campaña política de De la Espriella; “Colombia, un solo corazón” es la campaña oficial de ayuda activada tras el terremoto; y Colombia Luz y Sonrisas es una fundación privada constituida en julio, cuya representante legal es la primera dama, que figura entre los canales para recibir donaciones. EL COLOMBIANO contactó a fuentes del Ministerio de Vivienda para preguntar por más detalles de los proyectos de vivienda para los afectados del terremoto en los que ha participado la primera dama, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. Bloque de preguntas frecuentes