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Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre

La ministra de Salud explicó que denunció en la Fiscalía General para esclarecer la existencia de audios donde persona, supuestamente, exigían comisiones del 8 por ciento.

  • La ministra de Salud, Ana María Vesga, habló este 7 de septiembre sobre los problemas que encontró de la gestión de Guillermo Jaramillo. FOTO REDES SOCIALES
    La ministra de Salud, Ana María Vesga, habló este 7 de septiembre sobre los problemas que encontró de la gestión de Guillermo Jaramillo. FOTO REDES SOCIALES
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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El desorden administrativo, fiscal y presupuestal que dejó Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud sería peor de lo que se esperaba. Este lunes 7 de septiembre, en una declaración difundida en las redes sociales de la Presidencia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, habló de “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” que encontró en esa cartera.

Vesga —que lleva un mes en el cargo— hizo un relato pormenorizado de los hallazgos y anunció decisiones que tomará frente a la contratación.

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La funcionaria anunció que presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y que paralizó toda contratación en el ministerio tras descubrir, apenas tres días después de posesionarse, graves deficiencias fiscales que incluyen casi $3 billones comprometidos pero no ejecutados y decenas de proyectos de infraestructura sin registro presupuestal.

El 5 de septiembre, según dijo la ministra, entregó personalmente a los investigadores un audio y toda la documentación recopilada durante una revisión exhaustiva que inició el pasado 7 de agosto. La indagación reveló que la Contraloría había emitido opinión contable negativa para la vigencia 2025, encontrando deficiencias en el control interno fiscal y dejando sin fenecer la cuenta fiscal de la entidad, lo que impidió cerrar adecuadamente las finanzas del Minsalud.

Las cifras que entregó la funcionaria señalaron que en un solo rubro principal, la cartera contaba con una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones habían pasado a la etapa de obligación y pago, dejando una diferencia de aproximadamente $2,9 billones en una zona gris de asignaciones sin materialización.

La auditoría interna también detectó 28 resoluciones que canalizaban 176 proyectos por más de $490 mil millones, de los cuales 108 —valorados en $365.604 millones— carecían de registro presupuestal. Cerca del 83% de ese dinero correspondía a obras de infraestructura.

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Las decisiones que tomó la ministra Ana María Vesga

Ante el hallazgo, Vesga firmó el 10 de agosto una circular interna que suspendió de manera temporal los nuevos procesos de contratación, la suscripción de contratos y convenios, las prórrogas y las modificaciones sustanciales a los contratos vigentes. Las excepciones quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho ministerial. Durante ese escrutinio, la cartera identificó posibles hechos de corrupción vinculados a esas asignaciones, que fueron puestos de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes.

El Ministerio de Salud fue enfático en deslindar responsabilidades. “Jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre”, señaló la entidad, al advertir que quienes hubieren utilizado el nombre de la cartera para pedir dinero o negociar recursos públicos deberán responder ante la justicia.

“Los recursos de la salud no son una caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos: son recursos públicos destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos. Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada”, afirmó Vesga.

La investigación fiscal continuará con independencia del proceso penal. La cartera cruzará la información con las resoluciones, los beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales de los proyectos en revisión. “Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, concluyó la ministra.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en el Ministerio de Salud con Ana María Vesga y Guillermo Jaramillo?
Ana María Vesga denunció presuntas irregularidades fiscales, presupuestales y administrativas encontradas tras asumir el Ministerio de Salud. Entre los hallazgos mencionó cerca de $2,9 billones comprometidos pero aún no ejecutados y proyectos sin registro presupuestal.
¿Qué irregularidades encontró Ana María Vesga en el Ministerio de Salud?
La revisión identificó recursos comprometidos sin ejecución, proyectos sin respaldo presupuestal y deficiencias señaladas previamente por la Contraloría. Vesga también reportó posibles hechos de corrupción y entregó documentación y un audio a la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué pasa con los contratos del Ministerio de Salud tras la denuncia de Ana María Vesga?
El Ministerio de Salud suspendió temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos, convenios, prórrogas y modificaciones sustanciales. Las excepciones requieren justificación y autorización del despacho ministerial mientras continúa la revisión fiscal, presupuestal y administrativa.
¿Qué puede pasar con los recursos y proyectos del Ministerio de Salud investigados por la Fiscalía?
Los recursos y proyectos serán sometidos a una revisión que cruzará resoluciones, beneficiarios, soportes y registros presupuestales. Si se confirman irregularidades, las autoridades podrán adelantar investigaciones y determinar responsabilidades, mientras la cartera mantiene suspendida parte de la contratación.
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