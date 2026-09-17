James volvió con magia: las claves de un debut que ilusiona a Nacional

James Rodríguez volvió a jugar en el fútbol colombiano después de casi dos décadas y lo hizo de una manera que alimenta la expectativa de Atlético Nacional. No había hecho pretemporada con el equipo, llevaba varios meses sin competir y su último partido había sido con la Selección Colombia en la eliminación del Mundial 2026. Aun así, en los minutos que disputó ante Inter de Bogotá mostró que su talento y su capacidad para intervenir en los partidos siguen intactos.
El resultado final, 3-2 para Nacional, tuvo en James a uno de sus protagonistas. Entró y, cuando el equipo necesitaba mayor claridad en ataque, empezó a aparecer en diferentes sectores de la cancha.
Más que una actuación para medir su condición física, el debut sirvió para observar algunas pistas de lo que Lucas González puede buscar con él dentro de su estructura.