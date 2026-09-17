James volvió con magia: las claves de un debut que ilusiona a Nacional

Más que una actuación para medir su condición física, el debut sirvió para observar algunas pistas de lo que Lucas González puede buscar con él dentro de su estructura.

El resultado final, 3-2 para Nacional, tuvo en James a uno de sus protagonistas. Entró y, cuando el equipo necesitaba mayor claridad en ataque, empezó a aparecer en diferentes sectores de la cancha.

James Rodríguez volvió a jugar en el fútbol colombiano después de casi dos décadas y lo hizo de una manera que alimenta la expectativa de Atlético Nacional. No había hecho pretemporada con el equipo, llevaba varios meses sin competir y su último partido había sido con la Selección Colombia en la eliminación del Mundial 2026. Aun así, en los minutos que disputó ante Inter de Bogotá mostró que su talento y su capacidad para intervenir en los partidos siguen intactos.

Libertad para moverse por todo el frente de ataque

Uno de los aspectos más llamativos fue el posicionamiento de James. El volante no pareció estar atado a una zona específica y tuvo libertad para desplazarse por diferentes sectores del frente ofensivo.

Apareció por izquierda, se movió por el centro y también ocupó zonas del costado derecho. Incluso llegó a pisar el área como si fuera un delantero más. Esa movilidad puede convertirse en una de las principales herramientas de Nacional, porque le permite al colombiano encontrar espacios y asociarse con diferentes jugadores.

En un equipo que intenta tener la pelota y ser protagonista, darle libertad a James puede ser una manera de aprovechar su principal virtud: interpretar dónde puede hacer más daño.

No se trató simplemente de ubicarlo como un clásico ‘10’ detrás del delantero. Por momentos fue mediapunta, en otros sectores se abrió para recibir y también apareció en zonas interiores. Esa movilidad puede generar dudas en los defensores rivales y, al mismo tiempo, abrir espacios para los compañeros.

James también apareció en la jugada del gol de Cabrera

Su influencia no se limitó a la última jugada. El segundo gol de Nacional nació después de una recuperación en la que James tuvo participación, antes de que Elías Cabrera sacara el remate de media distancia que puso el 2-1.

Ese detalle también resulta importante porque muestra otra faceta de lo que puede aportar: no necesita recibir siempre cerca del área para intervenir en una jugada de peligro.

James puede empezar una acción desde una zona intermedia, atraer rivales, encontrar un compañero y darle continuidad a la posesión. Con más minutos y mayor conocimiento de sus compañeros, esa capacidad de asociación debería tener todavía más peso.

Su zurda volvió a ser una amenaza

Si hubo algo que no necesitó tiempo de adaptación fue su golpeo de balón.

Cada vez que James se paró frente a una pelota quieta hubo sensación de peligro. La mejor muestra llegó en el tiempo añadido, cuando ejecutó el tiro de esquina que Juan Manuel Zapata convirtió en el 3-2 definitivo. Fue una asistencia directa para darle la victoria a Nacional en El Campín.

La jugada resume una de las razones por las que Nacional apostó por su llegada: hay acciones que dependen de la precisión y la lectura del futbolista más que del ritmo competitivo.

También tuvo una oportunidad para marcar cuando apareció dentro del área, una señal de que su radio de acción puede ser mucho más amplio que el de un volante que espera siempre fuera del área.

Por momentos fue el eje de Nacional

Otro aspecto para destacar fue la cantidad de veces que sus compañeros buscaron a James cuando estuvo en cancha.

El equipo encontró en él una referencia para darle continuidad a las posesiones y para intentar salir de situaciones complicadas. James aportó pausa cuando fue necesario y también aceleró cuando encontró espacios para atacar.

Eso explica por qué su impacto se sintió pese a haber disputado poco más de media hora. No necesitó monopolizar la pelota para convertirse en uno de los puntos de referencia del equipo.

El físico será el siguiente paso

El debut dejó buenas señales, pero también debe analizarse dentro de su contexto. James llevaba un periodo sin competencia y no realizó una pretemporada completa con Nacional. Por eso, sería apresurado tomar estos primeros minutos como una medida definitiva de lo que puede ofrecer durante el semestre.

Lo que sí mostró ante Inter fue que su calidad técnica continúa siendo un factor diferencial. La adaptación al ritmo de la Liga, el entendimiento con sus compañeros y la condición física serán aspectos que seguramente irán mejorando con los partidos.

Y ahí está probablemente la mayor expectativa: si con pocos entrenamientos y 34 minutos pudo intervenir en el gol de Cabrera y entregar la asistencia del triunfo, queda por descubrir qué podrá hacer cuando tenga más ritmo, conozca mejor los movimientos de sus compañeros y pueda completar los 90 minutos.

El debut de James no fue perfecto ni necesitaba serlo. Fue, sobre todo, una primera muestra de lo que Nacional puede encontrar en él: un futbolista con libertad para moverse, capacidad para convertirse en eje, llegada al área y una zurda que todavía puede cambiar un partido.