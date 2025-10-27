Con 51% votos menos que en la consulta de 2022, Cepeda avanza como carta del petrismo para el 26

Luego de una jornada electoral marcada por contrastes —entre mesas vacías y algunas con problemas de orden público— la duda sobre quién sería la ficha del Pacto Histórico en las elecciones de 2026 se disipó. Iván Cepeda se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.533.284 votos (65,13 %) frente a Carolina Corcho, quien obtuvo 676.110 votos (28,72 %) y Daniel Quintero 144.677 (6,14 %). Aunque el exalcalde de Medellín se bajó tarde de la consulta, y por eso seguía apareciendo en el tarjetón, quedaría inhabilitado para ser candidato en el 2026 (ver recuadro).
Al cierre de esta edición, con el 99.04% de mesas escrutadas, la consulta sacó un total de 2.739.368 votos; los votos no marcados y nulos sumados dan 385.297, según los datos de la Registraduría Nacional.
A simple vista, podría decirse que los resultados son positivos para el Pacto Histórico según expresaron este domingo. Pero hay matices. Precisamente, el último dato es revelador: que más de 385.000 personas fueran a las urnas pero a no votar, prácticamente, al no marcar el tarjetón o tachando dos opciones para que quede nulo, llama la atención.