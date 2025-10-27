Video | Selección Colombia recibió una invitación muy especial de Karol G en Medellín; así fue el encuentro

Luego de realizar su último entrenamiento en la capital de la Montaña y antes de viajar a Quito para el duelo de este martes, por la segunda fecha de la Liga de Naciones, la Selección Colombia femenina y su cuerpo técnico vivió un momento especial, gracias a la invitación de Karol G.
Confirmando su compromiso con el deporte femenino, La Bichota invitó a las jugadoras y el cuerpo técnico a una tarde de esparcimiento en su restaurante en Provenza, y allí el grupo compartió con Guillermo Giraldo, padre de la cantante paisa.