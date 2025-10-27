J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios

La exitosa cadena de restaurantes del chef Juan Manuel Barrientos ya tiene nueva sede. Ahora, las reconocidas preparaciones del paisa pueden degustarse en Nueva York, donde este fin de semana abrió las puertas en una de las capitales gastronómicas del mundo.

Elcielo New York es producto de la sociedad entre el galardonado con una estrella Michelin –el máximo reconocimiento en el mundo de la cocina a nivel mundial– y el artista J Balvin. La inauguración del restaurante fue este sábado 25 de octubre y tanto el cantante, como el chef, compartieron en sus redes sociales algunos momentos del evento.

El restaurante está ubicado en el Virgin Hotel New York City en Manhattan y se suma a los cuatro puntos en Bogotá, Medellín, Miami y Washington D. C. que ya tiene Elcielo, que se ha caracterizado por llevar los sabores colombianos a diferentes lugares del país y del mundo.

“Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York”, aseguró J Balvin, quien por primera vez entra en el negocio de la gastronomía. El cantante explica que esta sociedad es producto de una amistad de hace más de quince años con Barrientos, por quien profesa “una profunda admiración”. Además, el artista asegura que esta es la forma de ambos de expandir su cultura, la antioqueña y colombiana, por el mundo.

Por su parte, el reconocido chef considera que “este opening simboliza años de trabajo y amor por Colombia. Tener a JBalvin como socio y aliado hace de este proyecto algo aún más poderoso. Queremos que elcielo New York sea un embajador de nuestra cultura, de nuestra cocina y de nuestra gente”. Hace casi dos décadas, Barrientos inició con el sueño de brindar una experiencia gastronómica de cocina colombiana, pero realizada con técnicas innovadoras, usadas en los mejores restaurantes del mundo. Primero abrió en Medellín, luego en Bogotá, y más tarde se expandió hacia Estados Unidos, donde en 2021 y exactamente en Washington se convirtió en el primer restaurante colombiano en hacer parte de la prestigiosa Guía Michelin.

El negocio de Barrientos no se quedó solo en la cocina de Elcielo: ahora cuenta con un hotel y con otros restaurantes, como La Sere, de comida italiana, y Cuon, de comida asiática, ambos ubicados en El Poblado. Con ellos, el chef demuestra su apuesta por diversificar sus platos y sabores.