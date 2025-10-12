“Soy un privilegiado de integrar el cuerpo técnico del DIM”: la historia de tenacidad del “Pecoso” Correa

Uno de los hombres que hoy en día le habla al oído a Alejandro Restrepo, entrenador del DIM, es Andrés Felipe Correa, un paisa que a pesar de sus grandes condiciones futbolísticas nunca pudo jugar en Nacional ni Medellín.
Este exzaguero central de 1,83 metros de estatura llegó tarde al fútbol profesional, a los 25 años, pero logró consolidar una carrera que le duró tres lustros en los que cosechó dos títulos en la Primera B con Águilas y Unión Magdalena, una Copa Colombia con Junior y una Liga con Deportivo Pereira, precisamente bajo la orientación de Restrepo.
Ahora, tras su retiro como futbolista, disfruta en calidad de asistente técnico una etapa que lo tiene feliz, pues lo hace en el equipo al que le tiene un cariño especial que heredó de su padre.
¿Cómo ha sido la experiencia como asistente técnico en el Independiente Medellín?
“Hasta ahora, muy feliz por lo que estoy viviendo en esta nueva etapa. Han sido diez meses de mucho aprendizaje. Soy una persona muy abierta al aprendizaje; seguro en cinco o diez años seguiré creciendo. Me siento un privilegiado de poder estar con este gran cuerpo técnico, en cabeza del profesor Alejandro Restrepo, la asistencia de Giuliano Tiberti, la preparación física con Walter Rivera y los demás compañeros. Tenía la convicción de dar ese siguiente paso y me siento afortunado de encajar con ellos, de aprenderles y también de enseñar, porque no es secreto que viví cosas que ellos no pudieron vivir. Al final, enlazamos las experiencias y el conocimiento de cada uno. Hasta ahora, como cuerpo técnico, vamos muy bien, aprendiendo y mejorando cada día”.
