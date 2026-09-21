Andrés Julián Rendón urge a Cornare agilizar trámites ambientales para dos corredores viales clave en el Oriente antioqueño

El Oriente antioqueño es uno de los mayores polos de desarrollo del departamento, pero ninguna autopista de cuarta generación (4G) pasa por su territorio. La Gobernación estructuró dos corredores estratégicos que buscan conectar la subregión con las autopistas Pacífico 2, Vías del Nus y las autopistas del Magdalena. Sin embargo, según informó el mismo gobernador Andrés Julián Rendón, ambos proyectos están atascados en los trámites ambientales de Cornare.

Durante una visita a La Ceja, dijo en medio de una rueda de prensa: “Con la vía que va desde El Santuario al Nus no hemos podido, como tampoco hemos podido resolver unos asuntos que tenemos aquí en este trayecto entre la vía Llanogrande-La Ceja”.

Le lanzó un mensaje directo a Cornare, la corporación autónoma regional responsable de aprobar los estudios: “Aprovecho esta oportunidad para pedirle a Cornare que por favor nos ayude, que no nos molesten más con esos trámites”.

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La autoridad ambiental le informó a EL COLOMBIANO que el procedimiento que adelanta la corporación corresponde al que normalmente se aplica para este tipo de solicitudes.

Además, afirmaron que están reuniendo información técnica para pronunciarse en una rueda de prensa el miércoles 23 de septiembre, allí entregarán más detalles sobre los trámites y que en los próximos días se realizarán mesas técnicas entre la Gobernación y Cornare para revisar las solicitudes de ambos proyectos.

El gobernador, por su parte, fue enfático en que las exigencias ambientales no deberían paralizar las decisiones. “Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándoles la cara. Si usted les da la espalda, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos y muchas veces en sitios donde empieza a cosechar el crimen y el delito”, sostuvo.