Video | Los goles de Daniel Mosquera y Jorge Rivaldo Pinto en Italia y Brasil; ¿nuevas opciones en la delantera tricolor?

El pasado domingo 20 de septiembre fue un buen día para los futbolistas colombianos en el exterior, entre ellos, dos delanteros que nunca vistieron la camiseta de la selección Colombia, pero que si mantienen el nivel podrían hacerlo. Daniel Mosquera, del Hellas Verona, y Jorge Rivaldo Pinto, del Athletico Paranaense, alzaron la mano el pasado fin de semana.

Mosquera volvió tras una fuerte lesión en la rodilla que le dañó el menisco parcialmente y se despachó con dos goles en su primer partido de la temporada. El jugador chocoano ingresó al minuto 68 cuando el equipo veronés caía 0-1 contra el Vicenza en condición de local. Su entrada al terreno de juego cambió por completo la historia del compromiso.

Daniel hizo el primer gol al minuto 74 e hizo ilusionar al estadio Marcantonio Bentegodi de Verona. El cuadro amarillo necesitaba remontar para continuar con la buena racha en búsqueda del anhelado ascenso a Serie A. Dos minutos después, al 76’, el oriundo de Quibdó pisó el área, corrió al primer palo y remató de taco al segundo palo del arquero. El gol del triunfo que marcó Mosquera es de gran factura.