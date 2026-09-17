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Ángel Barajas selló título de la gimnasia colombiana en Juegos Sudamericanos 2026, ¿cuántas medallas logró?

Barajas logró tres preseas de oro y el paisa Thomás Mejía dos. La actuación del equipo masculino pudo ser mejor, según el entrenador Jairo Ruiz. Se viene el Mundial en Holanda.

  • Angel Barajas aportó tres medallas de oro en la conquista colombiana en Juegos Sudamericanos 2026. FOTO CORTESÍA COC
    Angel Barajas aportó tres medallas de oro en la conquista colombiana en Juegos Sudamericanos 2026. FOTO CORTESÍA COC
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 2 horas
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En cada certamen, la gimnasia artística masculina de Colombia ilusiona más hacia el objetivo por el que ha luchado tantos años: clasificar al equipo completo a los Juegos Olímpicos.

En los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en República Dominicana, dominó la disciplina al conquistar 11 medallas, 6 de ellas de oro: por equipos, la general individual con Ángel Barajas —quien también ganó en paralelas y barra fija—, y Camilo Vera, que se impuso en arzones y salto. Al país lo siguieron en la medallería Puerto Rico y México.

Ahora, en los Juegos Suramericanos con sede en Santa Fe, Argentina, el conjunto nacional integrado por Thomás Mejía, Ángel Barajas, Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos y Jorman Álvarez logró la primera posición en el acumulado de preseas, por encima de Brasil y Argentina. El balance fue de 5 oros y 3 platas, para un total de 8 preseas.

Los títulos los consiguieron Thomás Mejía, en el concurso completo individual y en suelo, además de Ángel Barajas, en caballo con arzones, barras paralelas y barra fija. Las medallas de plata fueron obtenidas en la competencia por equipos, además de las logradas por Mejía en arzones y Barajas en anillas.

Lea aquí: Thomás Mejía, el gimnasta antioqueño que ganó oro frente a los tesos en los Juegos Suramericanos de Argentina

Como reseñó el Comité Olímpico Colombiano (COC) en su página oficial, Barajas volvió a ser protagonista en el Invencible Arena de Rosario y cerró su participación con un doblete dorado.

Primero ratificó su poderío en la final de barras paralelas con una puntuación de 14.025, “resultado construido a partir de una dificultad de 6.200 y una ejecución de 7.825”. Lo acompañaron en el podio el brasileño Diogo Brajao (13.600) y el argentino Ivo Chiapponi (12.950).

Y en barra fija, aparato en el que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, el cucuteño recibió una calificación de 14.450 puntos, la mejor de la final. “Su ejercicio tuvo una dificultad de 6.000, una ejecución de 8.350 y un bono de 0.1, cifras que lo llevaron nuevamente a lo más alto del podio”, añadió el COC. Brajao fue segundo (13.625) y el chileno Luciano Letelier, tercero (12.200).

Así como sucedió en paralelas (puntaje de 12.950), el antioqueño Thomas Mejía concluyó cuarto en barra fija (12.100).

Se viene el Mundial en Holanda

Según el entrenador Jairo Ruiz, gestor del proceso, el desempeño pudo ser mejor. Solo que el primer día se cometieron errores que impidieron lograr el título por equipos. “Con 12 caídas es imposible ganar”, puntualizó.

Como siempre, y a la distancia —porque esta vez no viajó con la delegación—, envió un mensaje a sus dirigidos: “Un gimnasta puede ser fuerte, veloz, flexible, inteligente, pero si no es buen receptor de las indicaciones que se le hagan, ese proceso se daña. Hay que ser más receptivos en la vida”.

Barajas confesó que el primer día le fue mal y terminó frustrado, “porque sabía que podía dar más”, pero que en las finales estuvo más tranquilo y enfocado y pudo alcanzar los tres oros.

Así fue el cierre de esta nueva actuación colombiana, un escaño más en la ruta hacia las justas de Los Ángeles 2028.

Le puede interesar: Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas

Ruiz, quien cuenta con el aporte de los entrenadores Jossimar Calvo y Leonardo González que estuvieron con el grupo en Argentina, dice que la idea de ir completos a las Olimpíadas sigue firme. Solo hay que mejorar detalles en los próximos certámenes internacionales, entre ellos el Mundial de Rotterdam, Holanda, en la tercera semana de octubre. Previo a este compromiso, la Selección viajará el 4 de octubre a concentrarse en España.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas medallas ganó Colombia en gimnasia masculina en los Juegos Suramericanos?
Colombia obtuvo un total de ocho medallas en la gimnasia artística masculina durante los Juegos Suramericanos de Santa Fe: cinco medallas de oro y tres de plata, resultado que le permitió liderar el acumulado de preseas en esta disciplina por encima de potencias regionales como Brasil y Argentina.
¿Qué medallas conquistó Ángel Barajas en los Juegos Suramericanos?
Ángel Barajas se adjudicó cinco medallas en total: tres de oro en las finales por aparatos de caballo con arzones, barras paralelas y barra fija, además de dos medallas de plata, una en la prueba individual de anillas y otra en la competencia por equipos.
¿Quién fue el gimnasta colombiano más destacado en el concurso completo individual?
El antioqueño Thomás Mejía se coronó campeón del concurso completo (All-Around) individual al colgarse la medalla de oro. Asimismo, Mejía sumó un título dorado en suelo, dos medallas de plata (arzones y equipos) y un cuarto lugar en las finales de paralelas y barra fija.
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