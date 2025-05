Benedetti y Angie Rodríguez: los funcionarios que estarían detrás de las presiones que llevaron a la renuncia de MinJusticia

Ángela María Buitrago dejará el Ministerio de Justicia sin cumplir, si quiera, un año como jefa de esa cartera. Este jueves se conoció la carta de renuncia que la presentó al presidente Gustavo Petro: alega que personas externas intentaron interferir con sus funciones.

“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, se lee en la carta de renuncia.

Detrás de esas presiones estarían dos personajes que, hace poco llegaron al Gobierno, pero que se ha convertido en funcionarios protagónicos: Armando Benedetti, ministro del Interior y Angie Rodríguez, directora del Dapre.

“Técnicamente esto nunca me lo pidió el presidente. Me llamó directamente Angie Rodríguez y Armando Benedetti y no sé por qué razón lo hacen. Eran mensajes fantasmas que aparecen y después desaparecen”, denunció Buitrago en entrevista con Noticias Caracol.

La mujer aseguró que esos funcionarios le pedían sacar a colaboradores de su cartera para darle ingreso a personas que, según ella, no tenían las capacidades y la experiencia para ser funcionarios del Ministerio.

“Sacaron a una persona, que además no traje yo, ella estaba allí y conocía el sector. La sacaron no sé por qué. En estos momentos esa área tan importante no hay un titular con la capacidad y conocimiento para manejar la Unidad de Servicios Penitenciarios”, añadió Buitrago.

La ministra, que estará en el cargo hasta el 1 de junio, aseguró que Benedetti y Rodríguez también querían sacar al director de drogas.

“Las personas prestan un servicio y no son simplemente muebles que usted quita y pone. Hay que mirar los resultados y, desde ese punto de vista, también sus capacidades. Las hojas de vida que proponían no cumplían con los perfiles”, puntualizó la ministra.

Buitrago asumió como ministra de Justicia el 8 de julio del año pasado. Llegó a la cartera en reemplazo de Néstor Osuna. También fue una de las mujeres ternadas por el presidente Petro para fiscal general.

“Agradezco la oportunidad de haber servido al país desde esta cartera y de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, leal y honesto, al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la modernización del sistema de justicia”, añadió la funcionaria.