Simpatizantes del chavismo marchan en Caracas para exigir a Trump el fin de las sanciones

Miles de simpatizantes del chavismo se movilizaron este lunes en Caracas para exigir el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en una jornada marcada por consignas políticas y el contexto de un reciente acercamiento entre el Gobierno encargado y la administración estadounidense.
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Desde tempranas horas, los manifestantes se concentraron en la Plaza Morelos, donde se ubica la sede de la Defensoría del Pueblo, y avanzaron hasta la Plaza Caracas con banderas nacionales y pancartas alusivas a la paz y la soberanía. La movilización reunió a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), trabajadores del sector público y organizaciones afines al oficialismo.
La marcha se produjo en un momento político particular, luego de que el Gobierno encargado, liderado por Delcy Rodríguez, iniciara un proceso de acercamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Este diálogo ha permitido la reanudación de relaciones diplomáticas y algunos acuerdos en materia energética, incluyendo el alivio parcial de sanciones en sectores clave como hidrocarburos y minería.