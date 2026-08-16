ANI habilita paso sin peaje para maquinaria y ayudas humanitarias por emergencia sísmica

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene la atención permanente de los corredores viales afectados por deslizamientos tras la emergencia sísmica y coordina con las concesiones y autoridades las acciones necesarias para garantizar la movilidad y facilitar la atención de las comunidades. Como parte de esta respuesta, las concesiones Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia–Pereira–Manizales, Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca mantienen disponibles sus capacidades operativas para atender las afectaciones que se presenten en las vías. Desde el inicio de la emergencia, las concesiones han trabajado en coordinación con las autoridades y entidades responsables de la atención para facilitar el desplazamiento de los equipos requeridos en las zonas afectadas. En ese marco, se autorizó en los peajes a cargo de estas concesiones el paso libre para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayuda humanitaria, siempre que exista una coordinación previa con las entidades encargadas de la atención de la emergencia.

La medida busca acelerar el traslado de maquinaria, equipos e insumos necesarios para las labores de respuesta, especialmente hacia los puntos donde los deslizamientos u otras afectaciones hayan dificultado la movilidad. “Esta medida busca facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”, señaló Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI.

ANI mantiene monitoreo de los corredores viales

La entidad continuará coordinando las acciones con los concesionarios, autoridades territoriales, organismos de socorro, fuerza pública y demás entidades competentes para monitorear de manera permanente el estado de los corredores y atender las situaciones que puedan presentarse. La vigilancia se mantendrá especialmente sobre los sectores que han observados deslizamientos y otras afectaciones asociadas con la actividad sísmica y sus réplicas. Las concesiones, por su parte, mantendrán disponibles sus equipos operativos para responder ante nuevos deslizamientos, daños en las vías y otras emergencias que puedan afectar la movilidad. La ANI precisó que el beneficio de no pagar peaje para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayuda humanitaria continuará aplicándose, pero será necesario realizar previamente la coordinación con las entidades responsables de la atención. El objetivo es garantizar que la maquinaria, los equipos y las ayudas lleguen de manera oportuna y segura a las zonas afectadas, al tiempo que se mantiene la coordinación entre la infraestructura vial y las demás entidades que participan en la respuesta a la emergencia. De esta manera, la ANI y las concesiones buscan mantener habilitados los corredores estratégicos y apoyar las labores de atención mientras continúe el riesgo de nuevas afectaciones derivadas de la actividad sísmica y sus réplicas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas