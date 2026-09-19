Estas serían las aspiraciones políticas de Aníbal Gaviria y otros secretos en De Buena Fuente

Cuando ya falta poco más de un año para las elecciones locales, empiezan a prender motores los que están interesados en ser gobernadores de Antioquia o alcaldes de Medellín. Y uno de los nombres que más suena es el de Aníbal Gaviria, exalcalde y exgobernador que, todo indica, está pensando seriamente en medirse de nuevo en las urnas.
Él no suelta prenda sobre a qué cargo se lanzaría, pues sería muy temprano mostrar su interés, toda vez que no necesita hacer campaña previa para que lo conozcan. Esta semana viaja a China para un evento de ciudades al que lo invitaron.