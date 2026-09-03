Anne Hathaway hizo todo por convencer a Julie Andrews de estar en ‘El diario de la princesa 3’: ¿regresará la reina Clarisse?

“¡Abuela!”, casi un grito que todavía pueden recordar quienes siguieron de cerca la franquicia de El diario de la princesa. La palabra estaba ligada a una de las relaciones más entrañables de la historia: la de Mia Thermopolis, interpretada por Anne Hathaway, y su abuela, la reina Clarisse Renaldi, a quien Julie Andrews convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga. Pero cuando Mia vuelva a Genovia en “El diario de la princesa 3”, su abuela no estará, o por lo menos esa es la confirmación hasta ahora. Disney prepara una nueva entrega de la historia que comenzó en 2001, cuando Mia descubrió que era heredera del trono de un pequeño reino europeo. La película convirtió a Anne Hathaway, que tenía 18 años entonces, en una estrella mundial y dio a Julie Andrews una nueva generación de espectadores que la reconoció como la elegante y firme reina Clarisse. Entérese: De regreso a Genovia: Confirman producción de El diario de la princesa 3 con Anne Hathaway y ya tienen directora

La segunda película llegó en 2004 y, durante años, una tercera entrega permaneció como una posibilidad que los seguidores esperaban. Finalmente, Disney confirmó en 2024 que la historia tendría continuación y que Hathaway regresaría como Mia Thermopolis. La gran incógnita era si Andrews también volvería.

Anne Hathaway intentó convencerla

Julie Andrews confirmó que no participará en la tercera película y explicó que la decisión está relacionada con su retiro de las actuaciones: “Creo que pasé de la oferta. Siento que estoy retirada, la verdad, esa sería la mejor descripción”, dijo a InStyle al referirse a la propuesta para regresar como Clarisse.

La actriz contó que el equipo de la película insistió durante meses para intentar conseguir su participación: “me preguntaron durante todo el año pasado si estaría interesada en participar. Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, explicó. La ausencia no fue, sin embargo, por falta de interés de quienes están detrás de la producción. Anne Hathaway reconoció que hizo todo lo posible para convencer a su antigua compañera de reparto: “Antes que nada, quiero decir que si cambia de parecer, estamos dispuestos”, afirmó Hathaway a Entertainment Tonight durante la D23.

La actriz también dejó claro que la decisión final pertenece a Andrews y que el equipo respetará su voluntad: “Pero también queremos ser respetuosos. Si alguien ha contribuido al mundo del entretenimiento y a nuestra alegría colectiva, es ella. Intenté convencerla con todas mis fuerzas pero, decida lo que decida, lo entenderemos perfectamente”, señaló. Le puede interesar: Anne Hathaway anunció que está embarazada: la actriz de 43 años espera su tercer hijo

Mia Thermopolis tendrá que seguir sin Clarisse

La tercera película tendrá así un desafío particular al plasmar la esencia de una historia que está inevitablemente relacionada con la relación entre Mia y Clarisse, pero hacerlo sin una de sus figuras centrales. Hathaway, por su parte, parece tener claro qué espera del regreso de la franquicia: “Solo quiero que sea divertida. Quiero que las mujeres que tenían seis años cuando se estrenó la primera película, muchas de las cuales ahora son madres, sientan que están llevando a sus hijos a algo que fue importante para ellas”, comentó. Por su parte, Julie Andrews no se ha alejado por completo de la ficción, pues en los últimos años ha participado principalmente en proyectos de voz y narración, una modalidad que le permite continuar vinculada con la interpretación sin regresar a las cámaras.

Anne Hathaway y Julie Andrews interpretaron a Mia Thermopolis y la reina Clarisse en ‘El diario de la princesa’. Foto: Disney

Entre esos trabajos está Los Bridgerton, donde presta su voz como narradora de Lady Whistledown. También ha participado en producciones como Minions: El origen de Gru. Ha mencionado en diferentes espacios que disfruta especialmente de este tipo de trabajo porque puede hacerlo desde casa: “Lo hago principalmente para mantener mi mente activa”, declaró. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La puerta, al menos en palabras de Hathaway, no está completamente cerrada. Pero la reina Clarisse ya tomó una decisión: ‘El diario de la princesa 3’ seguirá adelante sin Julie Andrews. Siga leyendo: 19 marcas apostaron por Miranda Priestly: el millonario negocio detrás de El diablo viste a la moda 2 Bloque de preguntas y respuestas:

Sí. Anne Hathaway está confirmada nuevamente como Mia Thermopolis, el personaje principal de la franquicia. ¿Por qué Julie Andrews decidió no regresar como la reina Clarisse? Andrews explicó que su decisión está relacionada con su retiro. Señaló que fue difícil rechazar la propuesta, pero considera que la nueva película puede funcionar sin la presencia de su personaje. ¿Julie Andrews está retirada definitivamente de la actuación? Andrews se describió a sí misma como retirada de las actuaciones frente a las cámaras. Sin embargo, continúa vinculada al entretenimiento mediante trabajos de voz y narración, entre ellos su participación en Los Bridgerton.