Trump designa al movimiento de izquierda Antifa como una “organización terrorista”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el lunes oficialmente al movimiento Antifa como “organización terrorista”, un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista ultraconservador Charlie Kirk.
Antifa es un término abreviado para “antifascista” utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda. Desde que Trump anticipó la semana pasada la designación que daría a este movimiento han surgido preguntas sobre cómo definirlo.
La orden ejecutiva describió al grupo como una “empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” y que utiliza “violencia y terrorismo” para suprimir la libertad de expresión.