Antioquia tendrá la primera megaplanta pública de medicamentos del país

Medicamentos para la malaria, el VIH, la enfermedad de Chagas y otras patologías desatendidas podrían dejar de depender exclusivamente de mercados internacionales y empezar a producirse a gran escala en Colombia. Esa es la apuesta que hoy lidera la Universidad de Antioquia con la construcción de su nueva Planta de Producción de Medicamentos Esenciales, un proyecto que busca fortalecer la soberanía farmacéutica del país y garantizar mayor acceso a tratamientos de pacientes con todo tipo de patologías. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en el marco de un convenio interadministrativo que contempla una inversión total de $423.613 millones y una ejecución a siete años. Le puede interesar: Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que tenía el actor Eric Dane De estos recursos, $350.000 millones serán aportados por la Nación mediante vigencias futuras, mientras que la universidad contribuirá con el terreno en el Campus Oriente, su planta actual y toda su capacidad científica e investigativa. La nueva infraestructura estará ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral y marcará un cambio absoluto frente a la planta actual, que funciona desde hace más de tres décadas en Medellín, siendo la única planta pública del país con certificado del Invima.

Desde hace varios años la universidad buscaba poder fabricar a grandes volúmenes para diferentes países, esa idea parecía más un sueño que una realidad, hasta el día de hoy.

Este es el diseño proyectado para esta nueva planta. Tendrá una infraestructura de 10.000 metros cuadrados. La sede actual apenas tiene 400 metros. FOTO Julio Herrera

Fabricación a gran escala

La planta actual de la universidad es catalogada más como un proyecto piloto, debido a que solo produce medicamentos sólidos (tabletas) y lo hace en volúmenes limitados. Con la nueva sede todo esto cambiará, la universidad pasará de un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados a una infraestructura cercana a los 10.000 metros cuadrados, con tres líneas de producción: sólidos, líquidos e inyectables. Además, contará con laboratorio propio de control de calidad, áreas especializadas para investigación e innovación y la proyección de incorporar, en el mediano plazo, la fabricación de biológicos, biotecnológicos e incluso vacunas. Lea también: Medellín, la capital de las tutelas por problemas de salud: le ponen 67 todos los días a las EPS También se contempla el desarrollo de principios activos también conocidos como API (ingrediente que contiene un medicamento), un aspecto clave para que Colombia no tenga que depender de otros países en cuanto a materia prima. Según explicó el decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Wber Orlando Ríos Ortiz, cuando la planta esté completamente operativa, la capacidad de producción podría multiplicarse entre 30 y 40 veces respecto a la actual. “En realidad, podríamos estar produciendo alrededor de 200 o 300 medicamentos fácilmente en esta nueva planta”, expresó el decano.

Tipos de medicamentos

Mientras avanza la construcción del nuevo complejo, la universidad tiene planteado empezar a fabricar con los recursos que lleguen y los nuevos equipos tecnológicos, medicamentos estratégicos en su planta actual para varias patologías, entre esas enfermedades huérfanas. “Esos medicamentos para enfermedades huérfanas son medicamentos que históricamente el país tiene que importar porque a las multinacionales y las nacionales farmacéuticas privadas no les interesa mucho fabricarlos por los bajos volúmenes y los márgenes de contribución”, añadió Ríos. Entre los medicamentos que se fabricarán se encuentra la cloroquina y la primaquina para el tratamiento integral de la malaria, así como el benznidazol para la enfermedad de Chagas, además de otros antiparasitarios como la niclosamida y el praziquantel. Siga leyendo: Científicos crean vacuna única para tratar múltiples alergias a la vez Uno de los hitos más relevantes que se tendrán en la fabricación de estas medicinas es el dolutegravir conjugado, un medicamento esencial para el tratamiento del VIH y que actualmente debe importarse. Con la nueva sede, la producción nacional se permitiría disminuir costos, garantizar mayor estabilidad en el suministro y reducir la vulnerabilidad frente a crisis internacionales o tensiones geopolíticas. “Cuando usted depende de otras latitudes para traer los medicamentos, se los venden al precio que ellos consideren. Si se agotan en el país, usted queda sin poder abastecer la necesidad interna. Y si hay algún tema geopolítico, pues también se afecta a eso”, indicó el decano.

Además, se pondrá en marcha otro proyecto clave: la implementación de una línea de filtración esterilizante de medicamentos magistrales en la central de mezclas de la Universidad de Antioquia. Con esta línea se podrán producir antídotos y medicamentos vitales no disponibles en el país.

Proyección con la OPS