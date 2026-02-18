Medellín, la capital de las tutelas por problemas de salud: le ponen 67 todos los días a las EPS

Los problemas con los medicamentos, las demoras en las cirugías y las múltiples trabas para una cita médica mediante las EPS en Medellín hicieron que sus habitantes no se quedaran quietos y buscaran una solución mediante las acciones de tutela. Tal es así que no hay ciudad en Colombia que haya interpuesto más requerimientos por este tema. Según Medellín Cómo Vamos, con apoyo de la Corte Constitucional, el año pasado se instauraron 24.541 acciones de este tipo por temas de salud, solo 416 menos que en 2024, cuando fueron 24.957. El pico se hace notorio cuando se miran las cantidades de estas acciones instauradas en años pasados. En 2018 fue el año con mayor cantidad, antes de los dos últimos, con 23.787 tutelas, mientras que en los años previos y posteriores la cantidad no se acercó a los 20.000. De hecho, en 2023, se tuvieron que instaurar 17.504 acciones por temas de salud.

Comparativo con otras ciudades

Ante este panorama, Medellín se convirtió en la capital de las tutelas contra el sistema de salud, puesto que estas 24.541 acciones representan una tasa de 9,88 tutelas por cada mil habitantes y con base en esta medición, incluso, solo hay una ciudad que se le acerca: Bucaramanga, con una tasa de 9,41. Si se miran las estadísticas de otras capitales del país, la cifra es aún más fuerte, puesto que las ciudades que siguen a Medellín y Bucaramanga en la instauración de estas acciones por temas de salud tienen tasas mucho más distantes.

Por ejemplo, Cali, que es la tercera, tiene una tasa de 5,38 acciones de tutela por cada mil habitantes, mientras que Cartagena registra 4,77 casos, Barranquilla 3,88 y Bogotá 3,25 acciones instauradas. Elkin Eduardo Gallego, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, señaló que “lamentablemente en los últimos años se vienen incrementando estos casos con las EPS intervenidas, principalmente, lo que hace más delicada la situación y por ello se ha presentado el incremento de estas acciones”.

¿Por qué las ponen?

Según Medellín Cómo Vamos, la principal razón por la que se instauran acciones de tutela en la ciudad a las EPS tiene que ver con las demoras en la práctica oportuna de un procedimiento médico, con 9.080 acciones, que representan el 37% de los casos. Entérese: Nueva EPS: Además de no responder tutelas, quejas de usuarios subieron 107 % en 2025 Así mismo, 7.853 personas tuvieron que recurrir a este mecanismo legal debido a los problemas para la entrega oportuna de medicamentos o insumos necesarios para la atención de enfermedades. “Esta se ha vuelto la mayor problemática del último tiempo, sobre todo para las personas que los requieren para enfermedades muy complejas”, expresó el personero delegado Gallego. Por problemas para pedir una cita médica, en muchos casos para poder continuar con los tratamientos que están llevando, 7.362 personas (30%) debieron instaurar una acción de tutela para que se las asignaran.

De acuerdo con este informe, el 44% de los usuarios del sistema de salud debieron esperar menos de 10 días por una cita médica, mientras que el 29% tuvieron que esperarla más de 20 días, teniendo que llegar a estas medidas. Así mismo, el 14% tuvieron que esperar entre 11 y 20 días desde el momento que solicitaron una atención médica. El listado de los principales motivos por los cuales recurren a las tutelas se cierra con los problemas para continuar con los tratamientos integrales, para los cuales se debieron interponer 4.663 acciones (19%) y la continuidad en la prestación del servicio a la salud, razón para la cual se instauraron 2.454 tutelas (10%). Le puede interesar: Supersalud dice que subida de quejas a EPS no es solo en intervenidas; ¿es verdad?

Aumenta la proporción

Una de las situaciones que se viene presentando con las acciones de tutela en Medellín es que cada vez son más las que se piden por temas de salud y menos por otras situaciones, según lo registrado por Medellín Cómo Vamos. “Mientras en 2017 las tutelas en salud sólo representaban el 14% de todas las tutelas realizadas por habitantes del Distrito, en 2024 alcanzaron el 29%, y para octubre de 2025 llegaron al 33%”, señaló un aparte de este informe.

Y el panorama es poco optimista mientras continúe la crisis del sistema de la salud, puesto que es poco probable que disminuyan las tutelas si los centros asistenciales y demás proveedores no reciben recursos por parte de las EPS. “Se viene trabajando en mesas para buscarle una solución a la situación hospitalaria, al menos en Medellín, pero mientras no se les cumpla a los proveedores, seguirá generándose un cuello de botella que impida dar fin a esta problemática”, concluyó el personero delegado.

Más de 2.000 desacatos