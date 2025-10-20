Aplicación de Bancolombia comienza a restablecerse, aunque las fallas en Nequi persisten, ¿cómo va la situación?

Las aplicaciones de Bancolombia, Nequi y Davivienda, así como el portal web del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, presentaron fallas en la mañana de este 20 de octubre, dejando a millones de usuarios sin poder realizar sus transferencias. La causa fue una caída global en la nube AWS, del gigante estadounidense Amazon, que generó problemas de conexión en páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat y Fortnite.

“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”, informó AWS (Amazon Web Services) este lunes por la mañana. Alrededor de las 5:00 a.m., la compañía señaló que ya constata “señales significativas de reactivación” tras aplicar “las primeras medidas de mitigación”.

Bancolombia, la entidad financiera con mayor volumen de activos en el país, fue una de las primeras en informar a sus usuarios sobre las fallas, indicando que algunas de sus sucursales también estaban sin servicio. Sin embargo, los clientes podían retirar dinero en cajeros y corresponsales, además de realizar pagos con tarjetas en puntos de venta.

Nequi inició a reportar intermitencias alrededor de las 10:00 a.m., ya que al intentar acceder aparecía un mensaje que indicaba: “Ha ocurrido un error de conexión. Por favor, inténtalo más tarde”.