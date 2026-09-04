Colombia avanzó en normativa para que EE. UU. baje a cero el arancel de 12,5% por trabajo forzoso

Las compañías exportadoras colombianas podrían recibir una buena noticia en los próximos días. Estados Unidos estaría evaluando bajar el arancel de 12,5% aplicado a determinados productos, una medida que aplicaba para mercancía fabricada en trabajo forzoso. La posibilidad fue revelada durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores, donde Díaz señaló que la información que ha recibido apunta a que el gravamen podría ser eliminado. Le puede gustar: Esta es la hoja de ruta del sector exportador para impulsar la productividad “La información que tengo es que ese arancel del 12,5% podría bajar a cero”, afirmó Díaz durante el encuentro empresarial. De acuerdo con el dirigente, la eventual eliminación del arancel beneficiaría a 1.751 compañías exportadoras colombianas, principalmente de sectores en los que la mano de obra tiene un peso importante dentro de la producción.

El trabajo forzoso

El gravamen está relacionado con las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir el ingreso de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. Díaz explicó que Colombia no tiene prácticas directas de trabajo forzoso, pero que Estados Unidos solicitó al país establecer una regla interna que permitiera cerrar el paso a bienes producidos bajo esas condiciones en otros mercados. Según el dirigente, las conversaciones con Washington comenzaron incluso antes de la posesión del gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante los últimos meses, añadió, la Casa Blanca había mostrado interés en otorgar a Colombia un trato preferencial. En ese contexto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanzó en un proceso jurídico que podría desembocar en un anuncio estadounidense para desmontar el gravamen. “Necesitábamos sacar un instrumento jurídico por medio del cual se garantizara que productos, materias primas, insumos producidos en países que tienen trabajo forzoso no entraran a Colombia”, explicó Díaz.

¿Qué debía demostrar Colombia ante Estados Unidos?

El punto central de las conversaciones fue demostrar que Colombia contaba con una norma y con un sistema capaz de gestionar el riesgo asociado a productos elaborados con trabajo forzoso. Díaz explicó que el objetivo no debería consistir en establecer prohibiciones generales a las importaciones provenientes de un país determinado. En cambio, planteó que el mecanismo debería permitir identificar productos y proveedores específicos sobre los cuales existan riesgos relacionados con esta práctica.

Javier Díaz, presidente de Analdex. FOTO CORTESÍA

De esta manera, el control estaría dirigido a las mercancías y a los proveedores que representen un riesgo, en lugar de establecer restricciones generales por el país de origen.

El arancel

Estados Unidos elevó el arancel desde el 10% hasta el 12,5% el pasado 23 de julio de 2026. La decisión fue publicada ese mismo día por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como resultado de investigaciones adelantadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La medida no fue exclusiva para Colombia. También cobijó a otros países que, según la autoridad estadounidense, no habían adoptado o implementado de manera efectiva mecanismos destinados a impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La decisión estadounidense hace una precisión importante: el cuestionamiento no está relacionado con la manera en que se producen las exportaciones colombianas. Es decir, Estados Unidos no sostiene que los bienes que Colombia exporta sean elaborados mediante trabajo forzoso. La observación está enfocada en los controles que aplica Colombia sobre las mercancías que importa desde terceros mercados. Por eso, el proceso jurídico impulsado por el Gobierno busca establecer mecanismos que permitan garantizar que productos, materias primas e insumos provenientes de lugares donde exista trabajo forzoso no ingresen al país. Si Estados Unidos considera suficiente el mecanismo adoptado por Colombia, el arancel de 12,5% podría ser reducido a cero, lo que representaría un alivio para las 1.751 empresas exportadoras señaladas durante el Congreso Nacional de Exportadores. Entérese: Embajador chino defiende a Temu y Shein: “denigrar ese modelo no es señal de madurez cognitiva” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: