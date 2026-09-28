Argentina exige a Reino Unido frenar explotación petrolera en las Malvinas y amenaza con acudir a tribunal internacional

El Gobierno argentino anunció hoy lunes que pedirá un proceso de arbitraje internacional por la explotación petrolera de Reino Unido e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, un archipiélago ubicado en el sur del océano Atlántico que Argentina reclama como propio y que Londres controla políticamente desde el año 1833.
“Frente al accionar ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el presidente de la nación ha instruido (...) a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado ‘Sea Lion’”, dijo en un comunicado la Oficina del presidente Javier Milei.