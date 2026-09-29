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Capturan en Turbo a alias Ñato, señalado narco del Clan del Golfo y pedido en extradición por EE. UU.

El hombre, de 48 años, es señalado de coordinar envíos de cocaína desde Córdoba y Urabá hacia Centroamérica y Norteamérica. En el operativo participaron el Ejército, la Policía y la DEA.

  • Alias Ñato fue capturado gracias a labores de inteligencia militar y al uso de drones suministrados por Estados Unidos. Foto: Séptima División del Ejército
    Alias Ñato fue capturado gracias a labores de inteligencia militar y al uso de drones suministrados por Estados Unidos. Foto: Séptima División del Ejército
  • Sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR) utilizados por las autoridades para ubicar y seguir a alias ‘Ñato’ en zona rural de Turbo, Antioquia. Foto: Séptima División del Ejército
    Sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR) utilizados por las autoridades para ubicar y seguir a alias ‘Ñato’ en zona rural de Turbo, Antioquia. Foto: Séptima División del Ejército
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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En zona rural de Turbo, Antioquia, fue capturado Norbey Goez Sepúlveda, alias Ñato, ‘Cachaco’ o ‘El Paisa’, señalado por las autoridades de integrar una estructura del Clan del Golfo dedicada al narcotráfico y requerido en extradición por una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos.

El hombre, de 48 años, es señalado de utilizar rutas marítimas y aéreas para movilizar cocaína desde la región de Urabá y Córdoba hacia países de Centroamérica y Norteamérica. Según la información oficial, tendría un historial delictivo de más de siete años y una orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La captura fue reportada por la Séptima División del Ejército, que señaló que el procedimiento fue realizado por tropas de la Brigada 17, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la DEA de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, la ubicación del señalado fue posible mediante labores de inteligencia y el uso de drones suministrados por el Gobierno estadounidense.

Así fue ubicado alias Ñato en zona rural de Turbo, Antioquia

Los equipos utilizados durante el seguimiento contaban con sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR), una tecnología que permite obtener imágenes durante el día y la noche, además de identificar firmas térmicas en condiciones de baja visibilidad.

Sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR) utilizados por las autoridades para ubicar y seguir a alias ‘Ñato’ en zona rural de Turbo, Antioquia. Foto: Séptima División del Ejército
Sistemas electro-ópticos e infrarrojos (EO/IR) utilizados por las autoridades para ubicar y seguir a alias ‘Ñato’ en zona rural de Turbo, Antioquia. Foto: Séptima División del Ejército

Con estas herramientas, las autoridades realizaron labores de observación y seguimiento que permitieron ubicar al presunto integrante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, del Clan del Golfo, en una zona rural de Turbo.

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Según la información entregada por las autoridades, Goez Sepúlveda habría intentado mantener un bajo perfil para evitar ser detectado. Para esto, presuntamente se presentaba como ganadero y trabajador de fincas en la región de Urabá antioqueño y Córdoba.

¿Qué hacía alias Ñato en el Clan del Golfo y cómo operaba la red de narcotráfico?

El expediente por el que es requerido en Estados Unidos lo relaciona con actividades de narcotráfico y concierto para delinquir. Las autoridades colombianas lo señalan de actuar como dinamizador del tráfico de drogas en Córdoba y Urabá.

De acuerdo con la información oficial, estaría encargado de coordinar el envío de más de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, utilizando rutas aéreas y marítimas con destino a Centroamérica y Norteamérica.

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La solicitud de extradición proviene de una corte federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, donde deberá responder por los delitos que sustentan el requerimiento judicial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

‘Ñato’ es señalado de participar en actividades de narcotráfico y concierto para delinquir. Además, tenía una orden de captura vigente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
¿Por qué Estados Unidos pide en extradición a alias Ñato?
Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir. La solicitud proviene de una corte federal del Distrito de Massachusetts.
¿A qué grupo del Clan del Golfo pertenecería alias Ñato?
Las autoridades lo señalan como integrante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con actividades relacionadas con el narcotráfico en Córdoba y el Urabá antioqueño.
‘Ñato’ es señalado de participar en actividades de narcotráfico y concierto para delinquir. Además, tenía una orden de captura vigente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
¿Por qué Estados Unidos pide en extradición a alias Ñato?
Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir. La solicitud proviene de una corte federal del Distrito de Massachusetts.
¿A qué grupo del Clan del Golfo pertenecería alias Ñato?
Las autoridades lo señalan como integrante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con actividades relacionadas con el narcotráfico en Córdoba y el Urabá antioqueño.
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