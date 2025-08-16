“Ya sabes a qué jugador buscaba en la banca, pero no pude”: Arne Slot sobre ausencia de Diogo Jota

Sin embargo, las palabras más temidas las expresó Slot, quien durante el partido no pudo evitar extrañar la presencia de Jota. El director técnico afirmó que en ocasiones volteaba al banco en busca del jugador que entraba a definir el partido, pero se encontraba con la amarga realidad de que ya no estaba. “Cuando íbamos 2-2, ya sabes qué jugador buscaba: Diogo Jota. Pero no pude, por terribles razones”, afirmó Slot visiblemente afectado.

El técnico neerlandés se mostró enormemente agradecido por todos los homenajes que durante el partido se le hicieron a Jota, los cuales incluían tifos en honor al jugador, cánticos y la entonación de lo que ya se ha vuelto un himno, “tú nunca caminarás solo”. Sin embargo, para todos los asistentes, pareciera que por un momento las emociones se hacían inexplicables y un nudo en la garganta generalizado cubría el ánimo en Anfield.