“Ya sabes a qué jugador buscaba en la banca, pero no pude”: Arne Slot sobre ausencia de Diogo Jota

Liverpool ya comenzó la temporada por la defensa del título en la Premier League, sin embargo, la ausencia de Diogo Jota aún duele en Anfield.

  • Arne Slot extrañó la presencia de Diogo Jota como un jugador que siempre remontaba durante los empates. Foto: tomada del X de @estoesanfield_
    Arne Slot extrañó la presencia de Diogo Jota como un jugador que siempre remontaba durante los empates. Foto: tomada del X de @estoesanfield_
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 2 horas
bookmark

El club inglés Liverpool se enfrentó el pasado viernes ante Bournemouth por la primera fecha de la Premier League y, aunque la victoria fue alcanzada, todavía se respira un aire de pérdida en los camerinos del estadio, el césped de la cancha y las gradas de las tribunas.

Ya ha pasado más de un mes, pero cada día el recuerdo del fallecido Diogo Jota está más latente en los corazones de los hinchas del Liverpool, y del fútbol inglés en general. Sin importar el color de la camiseta o el país de origen, Jota es conmemorado por todos con un respeto y un amor incomparables.

Le puede interesar: Video | Salah conmovido, un silencio profundo y cánticos: así fue el homenaje a Diogo Jota en debut de Liverpool en la Premier

Uno de los más afectados fue Mohamed Salah, quien dedicó el último gol al cielo, en honor a Jota, y un par de lágrimas se deslizaron en sus mejillas durante el pitazo final, que dejó la victoria para los reds 4-2.

Sin embargo, las palabras más temidas las expresó Slot, quien durante el partido no pudo evitar extrañar la presencia de Jota. El director técnico afirmó que en ocasiones volteaba al banco en busca del jugador que entraba a definir el partido, pero se encontraba con la amarga realidad de que ya no estaba.

“Cuando íbamos 2-2, ya sabes qué jugador buscaba: Diogo Jota. Pero no pude, por terribles razones”, afirmó Slot visiblemente afectado.

El técnico neerlandés se mostró enormemente agradecido por todos los homenajes que durante el partido se le hicieron a Jota, los cuales incluían tifos en honor al jugador, cánticos y la entonación de lo que ya se ha vuelto un himno, “tú nunca caminarás solo”. Sin embargo, para todos los asistentes, pareciera que por un momento las emociones se hacían inexplicables y un nudo en la garganta generalizado cubría el ánimo en Anfield.

“¡Si tienes media hora, puedo explicar cómo me siento, pero la emoción principal debería ser lo impresionante y poderoso que fue el homenaje a Diogo! Todo era tan impresionante y tan poderoso, y creo que esa es mi principal emoción tras el partido. Luego, hubo incluso un partido que terminó en 4-2 en el que sucedieron muchas cosas”, agregó Slot.

Los reds ahora tendrán que seguir adelante sin Jota, aunque seguramente siempre los acompañará desde lo alto con una sonrisa como la que siempre llevaba. El club organizó el retiro oficial de la camiseta número 20 y garantizó apoyo económico a la familia del futbolista, incluyendo a su esposa Rute Cardoso y sus hijos.

Más de fútbol europeo: Jhon Arias espera su debut soñado en Premier League con los Wolves para enfrentar al Manchester City de Guardiola

