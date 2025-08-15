Video | Salah conmovido, un silencio profundo y cánticos: así fue el homenaje a Diogo Jota en debut de Liverpool en la Premier

Más de 61.000 personas, unas casi encima de las otras, llegaron a las tribunas del estadio Anfield de Liverpool para vivir, una vez más, la fiesta del fútbol. Estaba por empezar la nueva temporada de la Liga inglesa para el equipo defensor del título, pero no había gritos, cánticos, brazos moviéndose con bufandas levantadas mientras los cuerpos se balanceaban de atrás hacia adelante.
Esta vez hubo silencio. Pero no uno de calma, sino una afonía incómoda, profunda, que nacía desde el dolor de la muerte, para el que nadie está listo y solo el tiempo sirve como antídoto. Un minuto. Ese fue el tiempo que duró el estadio callado. Y en un espacio con acústica de teatro, el mutismo toma fuerza, lo encierra todo. Mas era necesario. Fue la primera vez que los aficionados llenaron Anfield después de la muerte de Diogo Jota. Era un homenaje a su memoria.