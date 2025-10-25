En El Peñol está la artista más joven de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín

Daniela Hincapié Giraldo vive en el quinto piso de un edificio de fachada blanca en El Peñol, uno de los pueblos más turísticos del Oriente antioqueño. Tiene 24 años, desde los 17 se hace cargo de sí misma y es la artista más joven en participar en la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. Precisamente, esa marca cronológica nos llevó a su estudio de tatuaje, en cuyas paredes cuelgan algunos de los cuadros que ha hecho en estos años de formarse a sí misma en los asuntos del arte, la ilustración y el tatuaje. Durante la entrevista, Daniela habla con el lenguaje de los lectores curtidos –ella misma se definirá como un ratón de biblioteca cuando se le pregunte por su autodidactismo–.
Según cuenta, Daniela creció en la vereda Palmira, a casi dos horas del casco urbano de El Peñol. En tiempos de Waze, dos horas no parecen mucho tiempo. Sin embargo, en los trazos de montaña resulta una distancia considerable. ”Una parte del camino se hace en carro, la otra toca caminarla por entre las montañas”, dice. La finca de su familia se llama Los Encuentros y está pintada al óleo en un pequeño cuadro, diferente al resto de las obras expuestas en el estudio. Ella es la hija mayor de Aura Elena Giraldo y William de Jesús Hincapié. La menor se llama Cindy Vanesa, vive en El Peñol y se dedica a la manicura artística.
Daniela recuerda que sus primeros ejercicios artísticos los realizó a los seis años. Los hizo movida por el impacto que le causó un cuadro puesto en su cuarto: “Era una paisaje. Me inquietó que alguien pudiera hacer algo así, con ese nivel de detalle”, dice. Por esos años de primaria, comenzó a llenar de dibujos sus cuadernos escolares. Para ella era más fácil entender un tema de –pongamos– la biología o la historia cuando lo dibujaba. No pasó mucho tiempo hasta cuando sus compañeros de salón le encargaron sus primeros trabajos. En este caso, fueron retrato hechos en hojas de block.
“Los padres de mis compañeros me encargaban retratos que mostraran, por ejemplo, a la abuela fallecida con el nieto”, dice Daniela. La plata ganada con esos encargos fue invertida en otros materiales y lápices de dibujo. En esa época un profesor le prestó una cartilla de anatomía. Ella reprodujo los dibujos, los llevó a la semana siguiente para que el profesor les diera una calificación. “Inicialmente dibujé en hojas de papel, pero ya luego pasé a papel algodón y después a papel un poco más especializado. Comencé en el grafito, de ahí trabajé con la témpera, el acrílico, el óleo. Todo de una manera experimental, aprendiendo sola”.
- ¿Y conservas los cuadernos?
- “No los conservo. Pero, fueron claves para los libros que he ilustrado”.