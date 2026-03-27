Comiendo por Colombia: desayunar como un rey

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
En Colombia empezamos el día con platos abundantes y deliciosos. Cada región a su manera. Los paisas con huevos, arepa con quesito, café, aguapanela o chocolate, el desayuno de muchas generaciones. Practicamos el proverbio: “desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo”, por el cuidado nutricional.
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Nada mejor que pasar por donde están sacando buñuelos, pasteles, tortas de carne, empanadas y palitos de queso o donde están horneando panes, pandequesos, almojábanas, pandebonos y pandeyucas. Lástima que pocos tienen buena oferta de quesos colombianos, madurados, confituras y embutidos, al mejor estilo de las grandes capitales donde los aromas del amanecer obligan a pecar sin remordimiento. Eso sí, nos volvimos los reyes de los benedictinos con holandesa y mimosa; además de creatividad, nos hacen falta desayunaderos donde se puedan comer migas de huevo, pericos con hogao, caldo de costilla, huevos en cacerola, bisté a caballo y buenas arepas.