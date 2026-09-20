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Por robarle una cadena y dos celulares, asesinaron a un hombre en Belén Rosales, Medellín

La víctima iba en un carro con su hermana cuando fue interceptada por los delincuentes. Al resistirse al robo, recibió un impacto que le costó la vida.

  • A Esteban Ramírez Parra (detalle), de 38 años, lo balearon cuando transitaba por este sector de Belén Rosales en compañía de su hermana. Dos hombres motorizados escaparon tras el ataque. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
    A Esteban Ramírez Parra (detalle), de 38 años, lo balearon cuando transitaba por este sector de Belén Rosales en compañía de su hermana. Dos hombres motorizados escaparon tras el ataque. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 9 minutos
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Por hurtarle los celulares y una cadena, delincuentes asesinaron a Esteban Ramírez Parra, de 38 años, en medio de un asalto que se registró en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín. La víctima agonizó unas horas tras ser baleada, hasta morir en un centro asistencial del sector.

El asalto ocurrió a las 10:22 de la noche del pasado viernes en la calle 30 con la carrera 70, en este barrio de la comuna 16 (Belén), cuando Esteban y su hermana salieron de un establecimiento de comidas rápidas rumbo a su casa.

“Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”, relató la hermana de Esteban.

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Acto seguido, el delincuente intimida a este hombre, jefe de ventas de Coca-Cola, y le dice que le entregue las pertenencias. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada. En ese momento le dispararon”, agregó.

Los delincuentes escaparon en la moto con la cadena y los dos teléfonos celulares, mientras que Esteban estaba inconsciente en el puesto del copiloto. La mujer arranca su carro a alta velocidad y lo traslada a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano al lugar de los hechos.

Su estado de salud fue crítico desde el comienzo, puesto que el impacto que recibió fue en toda la parte frontal. Fue intervenido quirúrgicamente durante la mañana del sábado, pero pasadas las 6:00 de la tarde falleció por cuenta de esta herida.

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Esteban había llegado a la ciudad hace pocos días a visitar a sus familiares, puesto que trabajaba en Armenia, Quindío. Con motivo de su llegada, sus familiares habían decidido invitarlo a comer en esa noche de viernes y después de este encuentro fue que se produjo el hecho delictivo.

Con base en los videos de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades tuvieron registro del hurto, así como el destino de esta motocicleta. Con esta evidencia están tratando de dar con el paradero de los homicidas de Esteban.

Con esta muerte son 193 las personas asesinadas en Medellín este año, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). De ellas, 15 estarían relacionadas con casos de hurtos y 12 se presentaron en la comuna 16 (Belén).

Preguntas frecuentes

¿Quién era Esteban Ramírez Parra, asesinado durante un hurto en Medellín?
Esteban Ramírez Parra tenía 38 años y era jefe de ventas de Coca-Cola. Trabajaba en Armenia, Quindío, y había llegado a Medellín pocos días antes para visitar a sus familiares.
¿Dónde asesinaron a Esteban Ramírez Parra en Medellín?
El asalto ocurrió en la calle 30 con carrera 70, en el barrio Belén Rosales, comuna 16 de Medellín, cuando Esteban y su hermana regresaban a casa después de salir a comer.
¿Cómo ocurrió el asalto que terminó con el asesinato de Esteban Ramírez?
Según el relato de su hermana, una motocicleta se atravesó frente al vehículo en el que viajaban. Uno de los delincuentes golpeó la ventanilla, tomó un celular y una cadena, y luego le exigió a Esteban que entregara sus pertenencias. Cuando él levantó los brazos, recibió un disparo.
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