Por robarle una cadena y dos celulares, asesinaron a un hombre en Belén Rosales, Medellín

El asalto ocurrió a las 10:22 de la noche del pasado viernes en la calle 30 con la carrera 70, en este barrio de la comuna 16 (Belén), cuando Esteban y su hermana salieron de un establecimiento de comidas rápidas rumbo a su casa.

Por hurtarle los celulares y una cadena, delincuentes asesinaron a Esteban Ramírez Parra, de 38 años , en medio de un asalto que se registró en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín. La víctima agonizó unas horas tras ser baleada, hasta morir en un centro asistencial del sector.

“Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”, relató la hermana de Esteban.

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Acto seguido, el delincuente intimida a este hombre, jefe de ventas de Coca-Cola, y le dice que le entregue las pertenencias. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada. En ese momento le dispararon”, agregó.

Los delincuentes escaparon en la moto con la cadena y los dos teléfonos celulares, mientras que Esteban estaba inconsciente en el puesto del copiloto. La mujer arranca su carro a alta velocidad y lo traslada a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano al lugar de los hechos.

Su estado de salud fue crítico desde el comienzo, puesto que el impacto que recibió fue en toda la parte frontal. Fue intervenido quirúrgicamente durante la mañana del sábado, pero pasadas las 6:00 de la tarde falleció por cuenta de esta herida.

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Esteban había llegado a la ciudad hace pocos días a visitar a sus familiares, puesto que trabajaba en Armenia, Quindío. Con motivo de su llegada, sus familiares habían decidido invitarlo a comer en esa noche de viernes y después de este encuentro fue que se produjo el hecho delictivo.