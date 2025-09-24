Así puedes saber si tu gato está triste

3 y 4
YouTube anunció que restituirá miles de cuentas estadounidenses tras reconocer que la administración de Joe Biden habría impulsado censura en la plataforma.
El goleador colombiano tiene diez tantos en el certamen continental.
El Distrito de Medellín ha alcanzado la tasa más baja de desnutrición aguda infantil de la última década, pasando de 1,1% en 2023 a 0,5% en agosto de 2025. Este año, no se han reportado muertes por desnutrición en la ciudad.
La inversión extranjera directa desde Estados Unidos consolidó dos años consecutivos de retrocesos. Aquí le contamos más detalles.
La víctima, quien trabajaba con una agrupación musical, recibió una fuerte golpiza de un hombre a quien había agredido antes dándole una cachetada. El agresor, aunque huyo en el momento, se entregó después a las autoridades.
