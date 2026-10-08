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Así es el proyecto que busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y que avanza en el Congreso

El proyecto contempla sanciones para las plataformas digitales que no cumplan con las disposiciones para que los menores no ingresen a plataformas que no sean aptas para ellos.

  • El proyecto de ley que busca restringir las redes sociales para menores de 14 años ya fue radicado y avanza en la Cámara de Representantes. Foto: Getty Images
    El proyecto de ley que busca restringir las redes sociales para menores de 14 años ya fue radicado y avanza en la Cámara de Representantes. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 minutos
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Así como ya lo hizo Australia y se busca hacer en varios países europeos como Francia, Reino Unido y España, Colombia busca crear un marco normativo para restringir el ingreso de los menores de 14 años a las redes sociales. El proyecto ya avanza en el Congreso.

La iniciativa de ley fue radicada por el representante Germán Rozo y ya fue aprobada en primer debate de la Cámara. Este proyecto deberá cumplir un segundo debate en esta entidad para luego pasar a discutirse en el Senado.

La propuesta abarca 15 artículos en donde se indican prohibiciones explícitas a las plataformas, sanciones para quienes incumplan y las obligaciones que las redes sociales deben tener para evitar el uso indiscriminado de niños y adolescentes.

De acuerdo con el creador de esta iniciativa, su objetivo es establecer un marco regulatorio para el uso de redes sociales en Colombia con el fin de proteger a los menores de edad, garantizar la seguridad digital y fijar responsabilidades a las plataformas, manteniendo el equilibrio con la libertad de expresión.

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Su alcance sería para todas las plataformas nacionales y extranjeras que operen en el país, a los usuarios dentro del territorio nacional y a las entidades gubernamentales de supervisión.

¿Cómo se va a restringir a los menores de edad el acceso a las redes sociales en Colombia?

El proyecto establece en su artículo 6 que “las plataformas de redes sociales tendrán la obligación de restringir el acceso y el registro de menores de 14 años, salvo en aquellas diseñadas específicamente para menores con control parental y aprobación expresa de sus representantes legales”.

Teniendo en cuenta esto, la iniciativa estima que estas redes deberán implementar un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios. Asimismo, estarán obligadas a bloquear el registro y uso a menores de 14 años, salvo en aplicaciones diseñadas específicamente para niños con control parental y autorización expresa de representantes legales.

En el proyecto se estima que toda plataforma con más de 100.000 usuarios activos en el país debe contar con una oficina física y representación legal para atender a autoridades, usuarios y procesos judiciales.

Las redes que operen en Colombia deberán publicar informes semestrales de moderación de contenidos, explicar el funcionamiento de algoritmos de recomendación y publicidad, y solicitar consentimiento informado previo para el uso de datos.

Las plataformas que no cumplan estas disposiciones podrían tener multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y en caso de incumplimientos reiterados, la autoridad sancionadora, que es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), puede dictaminar el bloqueo temporal o permanente en el territorio nacional.

En caso de aprobarse la ley, quedarán prohibidas la creación de cuentas falsas o el uso de identidades ficticias, el registro y acceso de menores de 14 años a plataformas no autorizadas para su edad, la difusión de información falsa con intenciones de manipular la opinión pública o difamar y la retención de datos personales sin consentimiento expreso.

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Preguntas y respuestas

¿A qué edad se restringiría el acceso a redes sociales en Colombia?
El proyecto propone restringir el registro y acceso a redes sociales a los menores de 14 años. La excepción serían las plataformas diseñadas específicamente para niños, siempre que tengan control parental y autorización expresa de sus representantes legales.
¿Cómo verificarían la edad de los usuarios de redes sociales en Colombia?
El proyecto establece que las plataformas deberán implementar un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios.
¿Qué redes sociales estarían obligadas a cumplir la nueva regulación?
La propuesta aplicaría a plataformas nacionales y extranjeras que operen en Colombia. Además, las redes con más de 100.000 usuarios activos en el país tendrían que contar con una oficina física y representación legal para atender a autoridades, usuarios y procesos judiciales.
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