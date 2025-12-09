Hubo una explosión en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá; hay dos policías heridos

Otro ataque por parte de grupos ilegales se presentó al finalizar la tarde de este martes en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana. Allí, según información preliminar, ocurrió un hecho con explosivos en el peaje de la autopista Medellín- Bogotá. Las autoridades están investigando si se trata de otro atentado contra la Fuerza Pública y la infraestructura o si se trató de un accidente con pólvora. Según ha conocido EL COLOMBIANO, dos policías resultaron heridos y ya fueron evacuados. Todavía no está confirmado si hay más personas heridas o fallecidas. Por estos hechos el peaje se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que la vía está colapsada en este punto y se recomienda tomar vías alternas.

Este hecho se suma a otros dos en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá. El primero, en la madrugada del martes cuando presuntos integrantes del grupo armado ELN pusieron artefactos explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, provocando una detonación que afectó la estructura de este paso vehicular. Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana de este martes en el antiguo corredor entre ambos municipios y, de acuerdo con información de las autoridades, varios hombres armados intimidaron a los trabajadores del peaje y les dijeron que se retiraran del lugar. Por otra parte, en la mañana de este martes también un grupo de delincuentes encapuchados incendiaron una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”.