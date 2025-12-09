x

Hubo una explosión en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá; hay dos policías heridos

Sería el segundo ataque contra peajes en vías de Antioquia en menos de 24 horas. En la madrugada, hombres armados atentaron contra la caseta de la vía vieja entre Girardota y Barbosa.

  • Peaje de Copacabana en la Vía Medellín a Bogotá. Foto: Cortesía
    Peaje de Copacabana en la Vía Medellín a Bogotá. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
bookmark

Otro ataque por parte de grupos ilegales se presentó al finalizar la tarde de este martes en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana.

Allí, según información preliminar, ocurrió un hecho con explosivos en el peaje de la autopista Medellín- Bogotá. Las autoridades están investigando si se trata de otro atentado contra la Fuerza Pública y la infraestructura o si se trató de un accidente con pólvora.

Según ha conocido EL COLOMBIANO, dos policías resultaron heridos y ya fueron evacuados. Todavía no está confirmado si hay más personas heridas o fallecidas.

Por estos hechos el peaje se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que la vía está colapsada en este punto y se recomienda tomar vías alternas.

Este hecho se suma a otros dos en menos de 24 horas en el Valle de Aburrá. El primero, en la madrugada del martes cuando presuntos integrantes del grupo armado ELN pusieron artefactos explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, provocando una detonación que afectó la estructura de este paso vehicular.

Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana de este martes en el antiguo corredor entre ambos municipios y, de acuerdo con información de las autoridades, varios hombres armados intimidaron a los trabajadores del peaje y les dijeron que se retiraran del lugar.

Por otra parte, en la mañana de este martes también un grupo de delincuentes encapuchados incendiaron una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudieron a la institución para controlar las llamas que consumieron por completo de esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.

Ante la compleja situación de orden público en la región, en la mañana de este martes, hubo un consejo de seguridad en el que participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá.

Allí, el mandatario departamental reiteró la recompensa de hasta $10.000.000 por información que permita identificar, individualizar, judicializar y capturar a integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de las FARC y el ELN, que se ofrece desde el pasado 11 de septiembre, luego del derribamiento de las torres de energía ocurrido en el sector La Asomadera del oriente de Medellín.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó ambos ataques y manifestó su inconformidad con la política de paz total del Gobierno Nacional.

“Ese es el resultado de la paz total y del desastre que está generando Petro y su mal gobierno, especialmente, en materia de seguridad. La paz total ha abierto espacio a las peores estructuras criminales. Ahora abren espacio nuevamente también al Clan del Golfo, lo hacen con las FARC –con Calarcá del Frente 36, que ha golpeado a Medellín con ataques terroristas, especialmente, contra las torres de energía– y ahora vemos lo del ELN. En cuanto al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo he venido denunciando: la institución fue tomada por unos pocos delincuentes, afectando a la inmensa mayoría de jóvenes y estudiantes que solo buscan un mejor futuro”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

