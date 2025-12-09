Hubo una explosión en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá; hay dos policías heridos

Otro ataque por parte de grupos ilegales se presentó al finalizar la tarde de este martes en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana.
Allí, según información preliminar, ocurrió un hecho con explosivos en el peaje de la autopista Medellín- Bogotá. Las autoridades están investigando si se trata de otro atentado contra la Fuerza Pública y la infraestructura o si se trató de un accidente con pólvora.
Según ha conocido EL COLOMBIANO, dos policías resultaron heridos y ya fueron evacuados. Todavía no está confirmado si hay más personas heridas o fallecidas.
Por estos hechos el peaje se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que la vía está colapsada en este punto y se recomienda tomar vías alternas.