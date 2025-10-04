¡Querían matarlo! así fue el brutal atentado contra vehículo de funcionario de la SAE en Atlántico, recibió 14 disparos

La noche del viernes 3 de octubre se vivieron momentos de pánico en la vía que comunica los municipios de Baranoa y Galapa, en el departamento del Atlántico. El director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, fue víctima de un atentado cuando se desplazaba en un vehículo oficial junto a tres integrantes de su equipo de trabajo. Lea más: Así fue la tregua que firmaron las bandas de “Los Pepes” y “Los Costeños” para cesar actividades criminales en Barranquilla El hecho se registró hacia las 11:45 p.m., cuando el automóvil institucional fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada. La camioneta recibió 14 impactos de bala, según el reporte oficial de la Policía Nacional.

Ataque armado en carretera de Atlántico contra funcionario de la SAE

Gracias al blindaje del vehículo, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque todos sufrieron un fuerte impacto emocional por la violencia del ataque. La patrulla de vigilancia de la estación de Galapa atendió la emergencia, aseguró el área y realizó el acordonamiento perimetral. Entérese: Capturaron en Medellín a alias Fede, uno de los más buscados de Ecuador; sería el sucesor de ‘Fito’, extraditado a EE. UU.

Posteriormente, unidades de Policía Judicial iniciaron la recolección de evidencias, fijación fotográfica y levantamiento planimétrico, con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables. Fuentes de la Policía indicaron que el ataque fue “altamente planificado”, lo que sugiere que los autores tenían conocimiento del desplazamiento del funcionario y su equipo.

La SAE sospecha que el atentado está ligado a su labor de recuperación de bienes

A través de un comunicado, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, rechazó enérgicamente el atentado y expresó su solidaridad con los funcionarios afectados. La entidad informó que las primeras hipótesis de la investigación apuntan a amenazas previas relacionadas con el trabajo de administración y recuperación de bienes en la región Caribe. “Gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque todos manifestaron el natural impacto emocional que les generó el ataque”, indicó la SAE en su pronunciamiento. Puede leer: Así son los cursos especiales con los que entrena la Policía de Colombia en Estados Unidos La funcionaria también advirtió que este tipo de agresiones buscan amedrentar a los servidores públicos que enfrentan a estructuras criminales y mafias interesadas en mantener el control sobre los bienes incautados al narcotráfico o la corrupción.

Llamado urgente a reforzar la seguridad de los funcionarios