Así fue la tregua que firmaron las bandas de “Los Pepes” y “Los Costeños” para cesar actividades criminales en Barranquilla

El acuerdo, que generó opiniones divididas en el país, tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2026.

  Desde la cárcel de la Picota, los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes concretaron el acuerdo para el cese de hechos delictivos en Barranquilla. FOTO: Captura de video RTVC
    Desde la cárcel de la Picota, los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes concretaron el acuerdo para el cese de hechos delictivos en Barranquilla. FOTO: Captura de video RTVC
Colprensa
03 de octubre de 2025
bookmark

Las dos organizaciones criminales más peligrosas de Barranquilla firmaron un acuerdo para el cese de acciones delictivas en esa ciudad.

Desde la cárcel de la Picota y en compañía del Alto Comisionado para la Paz, se realizó la firma de esta tregua de los grupos denominados “Los Costeños” y “Los Pepes”, al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, y Digno Palomino, respectivamente.

En esta tregua, que tendrá vigencia hasta el 20 de enero de 2026, se comprometen a mantener una tregua temporal de homicidio y actividades extorsivas como “gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”.

El documento también refirió al compromiso de desvincular los tradicionales “picós” de Barranquilla del control territorial criminal y que legitima la criminalidad, sumado a la acción de convocar a otras estructuras criminales determinantes en la inseguridad en la capital del Atlántico a sumarse al proceso de paz urbana.

Los firmantes señalan en el documento conocido que se acogieron a la invitación del presidente, Gustavo Petro, para iniciar el recorrido de reparación a las víctimas y someterse a la ley con las estructuras delincuenciales responsables de las acciones criminales en el caribe colombiano.

“La paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía Barranquillera. La pobreza extrema ha aumentado en Barranquilla por un proyecto de ciudad que excluye. Una ciudad más equitativa será una ciudad pacífica”, reaccionó el jefe de Estado en X.

Puede leer: Primeras sanciones de la JEP y llamado a reforzar la seguridad electoral: lo que dice el último informe de la ONU en Colombia

El acuerdo ya fue cuestionado por la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que “es una vergüenza que este país crea que la paz consiste en rogarle a la criminalidad para que no maten y no extorsionen, y que además haya que darle beneficios a los criminales para que cumplan la ley”.

Y agregó que “la ley en todo el planeta se aplica llevando la criminalidad a la cárcel”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se refirió a la medida.

En Bogotá hay 94 grupos de delincuencia común, pero ese enfoque no es un enfoque que en nuestra política de seguridad veamos efectivo y garantista del estado social de derecho, para nosotros la fórmula para enfrentar esas bandas es mediante la Policía, la justicia y la judicialización de los delitos”, dijo el mandatario en W Radio.

Consideró que “entrar a negociar y supeditar la lucha contra la violencia a un acuerdo en el que jueguen un rol delincuentes entre ellos, me parece, en cierta forma, un error”.

