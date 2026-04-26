Identificaron a algunas de las víctimas mortales del atentado en la vía Panamericana y decretaron 3 días de luto

Varios muertos, daños múltiples a vehículos y grietas que dejaron incomunicados a los departamentos de Valle con el Cauca fue lo que dejó el atentado en la vía Panamericana con cilindros bomba a la altura del municipio de Cajibío. Ya fueron identificadas algunas víctimas fatales.

Hasta el momento van 20 personas que perdieron la vida por las acciones terroristas en el suroccidente del país. Así lo ha confirmado el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien subrayó que dentro de las víctimas, 15 son mujeres y 5 son hombres, todos mayores de edad.

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De este grupo de fallecidos, las autoridades han logrado identificar al menos a 12 personas, siendo una de ellas, la cuadragésima octava lideresa social (48°) asesinada en lo que va del 2026.

Se trata de Patricia Mosquera, una lideresa afrodescendiente integrante del Consejo Comunitario del Puro y perteneciente al Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de la subregión Alto Patía Norte del Cauca.