Encuesta Invamer: 70% de la muestra es de estratos 1 al 3, ¿cómo incide en los resultados y qué lectura deja?

La encuesta Invamer de este 26 de abril puso a Iván Cepeda con un 44,3 % de intención de voto, a Abelardo de la Espriella con un 21, 5 %, a Paloma Valencia con un 19,8 % y a Claudia López con un 3,6 %. Para esta medición se hicieron 3.800 encuestas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales). Una particularidad que tuvo la encuesta es que alrededor del 70% de ella se hizo en estratos 1, 2 y 3 (22,7 % en el 1, 28,7 % en el 2 y 18,5 % en el 3). ¿Qué dicen los expertos ante esta metodología? EL COLOMBIANO consultó a Yann Basset, PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, quien dijo que esa selección de la muestra es normal en ese tipo de mediciones, y explicó por qué hay pocos encuestados de estratos altos: “Es la proporción del peso de la estratificación de la población en el país. Sobre todo, si tomamos en cuenta el mundo rural. Solo en Bogotá, lo esencial de la población bogotana vive en estratos 2 y 3”, dijo. Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas El experto agregó que “en la capital es donde probablemente hay más gente de los estratos altos; si añadimos las ciudades secundarias, los pueblos y el mundo rural, los estratos 4, 5 y 6 son minoritarios. Esta ponderación es normal”.

Y complementó: “recordemos que los estratos no reflejan exactamente el nivel de ingreso, la pobreza o la riqueza, sino temas de la calidad del entorno como el acceso a servicios. Entonces concierne al entorno urbano, sobre todo, pero en el ámbito rural casi toda la población se clasifica en estratos bajos”. Basset concluyó que “Invamer no subestima los estratos altos, sino que los sobreestima; es lógico que sea así porque estas encuestas suelen sobreestimar la opinión urbana con respecto a la del mundo rural”.

De hecho, la encuesta tiene un 77,6 % de respuestas urbanas y 22,4 % rurales. Para sustentar ese argumento, mencionó un estudio de la cifra de datos Kantar en 2022, que muestra que los estratos 4, 5 y 6 representaban, para ese entonces, un 18 % de la población. Otra particularidad de la encuesta es la tasa de no respuesta: 72,5 %, según la ficha técnica. Esto quiere decir que de cada cuatro personas a las que la encuestadora tocó la puerta, tres no participaron. Para Ricardo Ruiz, politólogo y analista de datos, “cuando sales a recoger datos de estratos altos es mucho más difícil si es presencialmente, porque es de difícil acceso (un conjunto de apartamentos, una dificultad en encontrar a quien reside, en fin), y eso, de paso, tiene que ver con la tasa de no respuesta”. Adicionalmente, este experto dijo que “acá en Colombia esta nueva ley permite ver la tasa de no respuesta, pero no es un criterio de descalificación. Por eso, desde mi punto de vista, las encuestas digitales como AtlasIntel, y las telefónicas que hace GAD3, están logrando mucha más precisión que en la presencialidad”. Ruiz agregó que, con la nueva Ley de Encuestas, estas “deben cumplir con nuevos criterios demográficos, que en resumen, amplían la muestra para que se puedan tomar municipios pequeños. Si a eso se suma que previamente en la Resolución 50 de 1997 del CNE pide una ficha técnica representativa de esa muestra que tomas, necesariamente vas a publicar criterios como sexo, edad y nivel socioeconómico o ingresos”. Ahora bien, esto, dice el experto, ha representado dificultades: “Como la norma se implementó a mitad de camino de las elecciones, pues todas las encuestadoras tuvieron que recalibrar la toma de sus muestras, algunas con mayor o menor precisión según vimos el 8 de marzo”. Y, además, “en ese afán de calibración y en el cumplir con las cuotas de esos municipios, los valores representativos pueden tener errores más sensibles. Por ejemplo, en el caso específico de los estratos, al cumplir con esa cuota, es mucho más fácil tener una sobrerrepresentación de estratos 1 y 2.

El experto finalizó diciendo que “algunas encuestadoras trabajan con el histórico demográfico del DANE, o a veces el potencial electoral de la Registraduría Eso no se relaciona directamente con votantes . Por ejemplo, demográficamente, Invamer le da más peso a Antioquia por demografía o potencial electoral que a departamentos como Córdoba o Bolívar”. Esto, dijo, “en teoría está bien, pero cuando se ve que históricamente en Antioquia solo vota el 45-50% del potencial, mientras que en Córdoba vota el 60-65%, se va a volver un desajuste”. Este diario también consultó a Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política, quien dijo que es evidente que “va a haber segunda vuelta”. Con respecto a las tendencias de crecimiento, agregó “la mayor la tiene Paloma, pero no quiere decir que Cepeda no tiene tendencia al alza”. Frente al tema de los estratos, Yepes Naranjo explicó que las encuestadoras “distribuyen la participación real de los estratos en la muestra. Aquí estrato 4, 5 y 6 hay mucho menos que 1, 2 y 3, entonces estas toman un porcentaje según la representación de los estratos en Colombia y eso lo aplican a la muestra”.

Para Juan Felipe Suescún, politólogo y doctor en Ciudadanía y Políticas Públicas, la incidencia de estratos es obvia: “Si estos estratos son la mayoría de la población, y si analizamos que las políticas y programas del gobierno Petro están enfocados en esa población, como algunos subsidios”, dijo. Agregó que, además, “muchos que habitan esos estratos devengan un salario mínimo, que aumentó un 23%, es entendible que un gran porcentaje de la población que habita en esos estratos esté dispuesta a votar por el candidato que representa la continuidad de ese proyecto político”.

Aprobación y desaprobación de Petro, por mitades

Otro dato que llama la atención es la división que muestra la encuesta en cuanto a la aprobación del presidente Gustavo Petro: las cifras dan mitades casi precisas. El 47,3 % de la población aprueba la gestión de Petro, mientras el 48,9 % la desaprueba. Para Basset, “la popularidad de Petro se da a pesar de sus peleas con distintas instituciones que son respaldadas por la opinión pública”. Y reiteró: “Los colombianos evalúan bien la presidencia de Petro, mucho mejor de lo que los comentaristas suelen decir, pero esto no quiere decir que lo respaldan en todo”.

Cambios frente a encuesta de febrero

Frente a la encuesta Invamer de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1 % a 44,3 %, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10 % a 19,8 %, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, al pasar de 18,9 % a 21,5 %. Los demás candidatos perdieron varios puntos. En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran un empate técnico, pero Valencia muestra mayor margen de crecimiento al captar apoyos de otros sectores y cerrar más la brecha frente a Iván Cepeda, lo que la deja mejor posicionada para un balotaje competitivo.