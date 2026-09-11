5 mundialistas, el jugador más caro del torneo y los dos “10”: así quedaron las plantillas de Nacional y DIM

El DIM, que el viernes oficializó el regreso de Jackson Martínez al fútbol profesional después de 6 años –se retiró en diciembre de 2020 por problemas físicos–, también armó una nómina que permite soñar con que, por un lado, los duelos de Copa –cuartos de final– y Liga –fecha 16–, entre los elencos paisas estarán para alquilar balcón. Entérese: James llegó a Nacional con una misión: “Vamos por absolutamente todo”

¿Cómo quedaron las nóminas estelares de Nacional y DIM?

Los equipos tradicionales de Antioquia contarán con cinco futbolistas mundialistas en sus nóminas. Atlético Nacional tiene a tres: James Rodríguez, quien jugó tres torneos con la Selección Colombia; Matheus Uribe, que estuvo en Rusia 2018 con el seleccionado nacional y Franco Armani, titular en Rusia y campeón en Qatar 2022 con Argentina. El DIM, por su parte, cuenta en su plantel con Juan Fernando Quintero, que en Norteamérica 2026 completó su tercer Mundial con Colombia y, con 33 años, tomó la decisión de retirarse de la Selección; así como con Jackson Martínez, que jugó con el cuadro Tricolor el Mundial de Brasil y anotó dos goles, contra Japón, en la fase de grupos de ese torneo.

¿Nacional tiene la nómina más costosa del Clausura 2026?

Atlético Nacional tiene la nómina más costosa del fútbol profesional colombiano. Los 26 futbolistas del plantel verdolaga, que acumulan un promedio de edad de 28,1 años; tienen un valor total de 24,38 millones de Euros de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Los antioqueños, además de tener a James Rodríguez en su nómina, cuentan con el futbolista más caro del torneo Clausura: el joven volante antioqueño Juan Manuel Rengifo, cuya ficha está valorizada en 5 millones de Euros. Además, también tienen en la parte alta de su plantilla a futbolistas como Elías Cabrera y Cristian Arango, que valen 1,8 millones.

Un poco más abajo en la escala de valoraciones aparecen James Rodríguez, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos: todos tienen un valor estimado en el mercado de 1,5 millones de Euros y son, sin duda alguna, las grandes figuras de la plantilla que dirige el técnico bogotano Lucas González –para muchos el mejor de Colombia en este momento–.

¿Cómo quedó la nómina del DIM con todos sus refuerzos confirmados?

El Deportivo Independiente Medellín tiene la quinta nómina más costosa del rentado local. De acuerdo con Transfermarkt, el equipo dirigido por el antioqueño Amaranto Perea está valorizado en 13,98 millones de euros teniendo en cuenta las contrataciones que hizo para el Clausura, donde renovó casi toda su nómina.

El Poderoso, que tiene un promedio de edad de 28,5 años –un poco más veterana su plantilla que la de Nacional–, tiene en el volante paisa Juan Fernando Quintero, quien regresó al club del que es hincha después de diez años recorriendo el extranjero y pasando por otros equipos en nuestro país, a su futbolista más costoso. Amplíe la noticia: ¿Por qué James no tiene el problema fiscal que tuvo Falcao en Colombia? Propuesta de De la Espriella es clave

Quintero está valorado en 1,8 millones de Euros. Le sigue en la escala de figuras del Medellín el joven volante caucano Halam Loboa, quien tiene 19 años y, por el momento, aparece valorizado en 1,6 millones de euros –es uno de los deportistas que tiene mercado internacional para el próximo año–. El tercer jugador mejor valorizado del club rojo es Jhon Montaño, quien es el máximo anotador en el segundo semestre del año con 6 festejos. Siga leyendo: Goles que reconstruyen: Once Caldas hará donaciones a las víctimas del terremoto por cada gol que anote Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .