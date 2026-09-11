5 mundialistas, el jugador más caro del torneo y los dos “10”: así quedaron las plantillas de Nacional y DIM

Los clásicos antioqueños son partidos que, por lo general, se llevan la atención de todos los futboleros en Colombia. Sin embargo, los dos que se van a dar –por ahora–, en el segundo semestre del 2026, serán más que especiales: podrían romper rating por el alto calibre de las plantillas de Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Los dos equipos antioqueños fueron, por lejos, los que mejor se reforzaron para el Clausura 2026. La llegada de James Rodríguez, para muchos el futbolista más influyente de la historia de la Selección Colombia, al cuadro verde, fue la cereza en el pastel que llevó a que Atlético Nacional se ratificara como la mejor nómina del país.