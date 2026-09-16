El Cali le amargó la fiesta a Nacional en el Atanasio por la semifinal de ida de la Liga Femenina

El gran objetivo del Atlético Nacional femenino en los últimos años ha sido llegar a la final de la Liga colombiana. Sin embargo, el cuadro verdolaga se ha quedado varias veces a la puerta de llegar a disputar el duelo por el título liguero.
En la edición del 2025, por ejemplo, las antioqueñas perdieron su serie de semifinal contra el Deportivo Cali. Aquella vez, el partido de vuelta de la instancia previa a la final se disputó en el Atanasio Girardot, que contó con buena afluencia de público para ver el encuentro desde la tribuna occidental.