El Cali le amargó la fiesta a Nacional en el Atanasio por la semifinal de ida de la Liga Femenina

El gran objetivo del Atlético Nacional femenino en los últimos años ha sido llegar a la final de la Liga colombiana. Sin embargo, el cuadro verdolaga se ha quedado varias veces a la puerta de llegar a disputar el duelo por el título liguero. En la edición del 2025, por ejemplo, las antioqueñas perdieron su serie de semifinal contra el Deportivo Cali. Aquella vez, el partido de vuelta de la instancia previa a la final se disputó en el Atanasio Girardot, que contó con buena afluencia de público para ver el encuentro desde la tribuna occidental.

¿Cómo quedó la ida en 2026?

Esas personas vieron cómo el cuadro azucarero se impuso 1-2. Este miércoles la historia se repitió. En el máximo escenario del fútbol antioqueño, el sector de preferencia del Atanasio se llenó de aficionados que llegaron para alentar a las futbolistas dirigidas por Jorge Mario Barreneche en el duelo de ida de las semifinales de esta edición de la Liga. Había ilusión con que Nacional diera el primer golpe en la serie y viajara, el próximo domingo, al estadio del Deportivo Cali con la ventaja en el marcador. Sin embargo, quiso el destino que la victoria quedara en favor del equipo vallecaucano. A pesar de que el cuadro verde de Antioquia abrió el marcador cuando iban 30 minutos con la anotación de la atacante Manuela González, no lograron sostener la ventaja en su casa.

El Cali, que es actual bicampeón del rentado femenino –terminó campeón de las ediciones del 2024 y 2025–, logró empatar el encuentro cuando iban 54 minutos. El tanto lo marcó Ingrid Guerra, quien ingresó ara la segunda parte después de iniciar el partido en el banco de suplentes. Ocho minutos después, el Cali volvió a concretar una acción de ataque. La futbolista Melanin Aponzá anotó el segundo tanto del encuentro para las caleñas e ilusionó a sus aficionados con conseguir un tercer título consecutivo en el fútbol profesional femenino de nuestro país.

¿Nacional ha jugado finales?

En caso de que el Deportivo Cali llegue a ganar el torneo se convertiría en el máximo ganador de la historia del torneo en solitario. Después de vencer a Santa Fe en la final de la Liga en 2025, las azucareras quedaron con tres títulos e igualaron en palmares a las rojas capitalinas.

Sin embargo, Nacional espera poder conseguir la victoria el fin de semana, en el duelo programado para empezar a partir de las 4:15 p.m. que le permita darle vuelta a la serie y llegar a su segunda final de Liga. Las antioqueñas lo lograron en 2018, cuando perdieron contra el Atlético Huila.

¿Cómo va la otra serie?

De otro lado, este jueves, a las 7:00 de la noche, en el estadio El Campín, se medirán Santa Fe y Millonarios, por el duelo de ida de la otra semifinal de la Liga Femenina.

Las santafereñas buscan su cuarto título en la Liga, mientras que Millonarios es, junto a Atlético Nacional, uno de los equipos que no ha logrado ganar la competencia. Hay que recordar también que los dos equipos finalistas serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina que se disputará en Quito, Ecuador, entre el 15 y el 31 de octubre.

Por Colombia, solo el Atlético Huila, en 2018, logró el título de la competencia que ha sido dominada por los clubes brasileños, siendo Corinthians el que más títulos tiene con 6, seguido de San José con 3, mientras que Santos y Ferroviária tienen dos cada uno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.