x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Tras el penalti desperdiciado, Nacional bajó el ritmo y Sao Paulo creció: 0-0 el marcador

El Verde buscará aprovechar su localía y el apoyo de su hinchada para vencer a Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y así encaminar la serie a su favor.

  • Nacional recibe a Sao Paulo en el Atanasio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Nacional recibe a Sao Paulo en el Atanasio. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Nacional enfrenta a Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el objetivo de lograr una victoria en casa que encamine la serie a su favor.

El equipo verde, consciente de la magnitud de la cita, busca aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria que le permita viajar al Morumbí con una ventaja sólida o, al menos, con una mínima diferencia que lo mantenga en carrera.

En el historial de enfrentamientos por Copa Libertadores, Nacional y Sao Paulo se han medido en cuatro ocasiones (2008 y 2016). El balance favorece a los antioqueños con dos victorias, un empate y una derrota.

El técnico Javier Gandolfi definió la titular para este partido con David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida