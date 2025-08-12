En vivo | Tras el penalti desperdiciado, Nacional bajó el ritmo y Sao Paulo creció: 0-0 el marcador

Nacional enfrenta a Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el objetivo de lograr una victoria en casa que encamine la serie a su favor.

El equipo verde, consciente de la magnitud de la cita, busca aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria que le permita viajar al Morumbí con una ventaja sólida o, al menos, con una mínima diferencia que lo mantenga en carrera.

En el historial de enfrentamientos por Copa Libertadores, Nacional y Sao Paulo se han medido en cuatro ocasiones (2008 y 2016). El balance favorece a los antioqueños con dos victorias, un empate y una derrota.

El técnico Javier Gandolfi definió la titular para este partido con David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: