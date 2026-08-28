Avalancha en Nepal: cifra de muertos sube a 543 y más de 1.400 desaparecidos; ¿hay colombianos entre las víctimas?

Al menos 543 personas han muerto por la avalancha y las inundaciones ocurridas esta semana en el norte de Nepal y la región china del Tíbet, mientras más de 1.400 permanecen desaparecidas, según los balances provisionales entregados por las autoridades de ambos países. En Nepal, la autoridad de gestión de emergencias elevó este viernes, 28 de agoto, a 538 la cifra de fallecidos. En el lado chino de la frontera se reportaron otros cinco muertos, para un total provisional de 543 víctimas. Entérese: Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos y 98 muertos entre Nepal y China

La emergencia se concentró en una zona fronteriza con el Tíbet y afectó localidades nepalesas como Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot. El desastre comenzó el miércoles, 26 de agosto, cuando un deslizamiento asociado al colapso de un glaciar provocó una enorme corriente de agua, hielo y sedimentos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el fenómeno fue causado por el colapso de una masa glaciar, que desencadenó el flujo de agua y material que arrasó parte de la zona.

Entre los desaparecidos hay cientos de excursionistas que recorrían el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían hacia el monte Kailash, uno de los lugares sagrados más importantes del hinduismo y ubicado en territorio tibetano. Le puede interesar: ¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones que dejan 362 muertos

¿Hay colombianos entre los afectados por la avalancha en Nepal?

Mientras las autoridades de Nepal y China concentran sus esfuerzos en localizar a las personas desaparecidas, Colombia mantiene seguimiento a la situación de sus connacionales en la zona. La Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario de Colombia en Nepal informaron que, hasta el momento, no han recibido reportes de colombianos afectados por la emergencia. El embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, explicó que la información sobre el desastre fue comunicada a la Cancillería en Bogotá desde las primeras horas y que se mantiene contacto con el cónsul honorario en Katmandú: “Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”, dijo el embajador.

La Embajada mantiene habilitados sus canales de atención para eventuales solicitudes de información o asistencia:

Estos canales también pueden ser utilizados por familiares que tengan información o preocupación por un colombiano que se encuentre en la zona de la emergencia. Lea más: Tras avalancha en Nepal, Colombia habilita canales de atención para sus ciudadanos en caso de emergencia

Las búsquedas en Nepal avanzan bajo riesgo de nuevas inundaciones

Las labores de rescate enfrentan ahora un nuevo peligro. La policía nepalesa emitió este viernes, 28 de agosto, una alerta después de recibir información sobre la rotura de un lago formado por agua represada por los escombros de la riada en la vertiente tibetana. “Nos han informado de la rotura de un lago en la vertiente tibetana”, informó la policía en la red social X, antes de pedir a los equipos de seguridad y rescate y a la población que se mantuvieran alertas y se pusieran a salvo ante posibles nuevos incidentes.

El aviso obligó a extremar las precauciones precisamente cuando los equipos comenzaban a ingresar a las zonas más afectadas. Un primer grupo de 21 rescatistas y un perro de búsqueda llegó este viernes hacia las 16:30, hora local, al área del puesto fronterizo de Gyirong, cerca de Nepal. La agencia estatal china Xinhua los identificó como las primeras unidades profesionales en alcanzar el principal punto de las operaciones de rescate.

Las condiciones siguen siendo complejas por la presencia de hielo, barro, agua represada y posibles nuevos movimientos de material. Autoridades chinas señalaron, sin embargo, que el riesgo de inundaciones asociado a uno de los lagos estaba disminuyendo gradualmente y que el nivel del agua había bajado unos 10 metros respecto al día anterior.

El presidente chino, Xi Jinping, encabezó una reunión de altos dirigentes para revisar las operaciones y ofreció ayuda a Nepal. Durante el encuentro, funcionarios del Politburó del Partido Comunista Chino advirtieron que todavía existen riesgos relacionados con glaciares, lagos de hielo y otros fenómenos geológicos en la zona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La magnitud de la emergencia mantiene abierta una carrera contra el tiempo para encontrar a los desaparecidos, mientras los equipos de rescate deben avanzar con precaución ante la posibilidad de nuevas inundaciones y deslizamientos. *Redacción con información de AFP Siga leyendo: Liberaron 48 niños secuestrados en Nigeria tras semanas en manos de una banda criminal: pagaron el rescate Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hay colombianos afectados por la avalancha en Nepal? Hasta el momento no hay reportes de colombianos afectados por la avalancha, según la Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario de Colombia en Nepal. ¿En qué lugares ocurrió la avalancha de Nepal? La emergencia afectó varias localidades del norte de Nepal, entre ellas Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, cerca de la frontera con el Tíbet.

¿Hay colombianos afectados por la avalancha en Nepal? Hasta el momento no hay reportes de colombianos afectados por la avalancha, según la Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario de Colombia en Nepal. ¿En qué lugares ocurrió la avalancha de Nepal? La emergencia afectó varias localidades del norte de Nepal, entre ellas Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, cerca de la frontera con el Tíbet.