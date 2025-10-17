Marquen las ventanas, apaguen luces y disfruten del espectáculo de las aves migratorias en Antioquia

Por estos días, como cada año, se empieza a formar en los cielos de Antioquia y buena parte del país uno de los espectáculos más hermosos y complejos de la naturaleza: la migración de aves.
Al menos 247 especies de aves comienzan su largo viaje, cientos de estas vienen desde el extremo norte del continente y pasan por Colombia buscando tierras cálidas, con abundancia de comida y seguras para poder pasar reproducirse y huirle al atroz invierno que reduce sus posibilidades de supervivencia al disminuir la comida y someterlas a condiciones que llegan a ser letales.
Así que especies como las chipes, reinitas, golondrinas, gorriones y playeros vuelan miles de kilómetros y encuentran en ciudades como Medellín zonas de tránsito para descansar, alimentarse y continuar con su camino hacia el sur del continente. Son viajes peligrosos, miles de aves lo emprenden, pero no vuelven a su hábitat en abril, porque en el camino sucumben a toda la cantidad de amenazas que atentan contra sus vidas, y la mayoría de estas amenazas las causan los seres humanos.
Una de esas amenazas las causan nuestros propios hogares. Miles de estas aves, fatigadas o en busca de agua, descanso o alimento, terminan chocando contra vidrios y ventanales o balcones poco hospitalarios que reflejan la vegetación circundante. Según explicaron expertos del Parque Explora, ante los ojos, por ejemplo, de un zorzal o un atrapamoscas, el vidrio es una continuación del cielo o una nube fácil de atravesar. Aturdida, con la respiración agitada y sin reaccionar, un ave que se estrella contra tu ventana tiene pocas posibilidades de sobrevivir.