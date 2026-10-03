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Desaparece avión con seis personas en el Atlántico: activan operativo de búsqueda en EE. UU.

Un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció de los radares mientras volaba de Bermuda hacia Boston, frente a las costas de Nantucket.

  • Un avión ambulancia con seis personas a bordo desapareció durante la madrugada de este sábado 3 de octubre mientras sobrevolaba el océano Atlántico rumbo a Boston, Estados Unidos. FOTO: Getty.
    Un avión ambulancia con seis personas a bordo desapareció durante la madrugada de este sábado 3 de octubre mientras sobrevolaba el océano Atlántico rumbo a Boston, Estados Unidos. FOTO: Getty.
El Colombiano
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hace 26 minutos
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Las autoridades de Estados Unidos activaron un operativo de búsqueda después de que un avión con seis personas a bordo desapareciera mientras sobrevolaba el Atlántico Norte, frente a las costas de Nantucket, Massachusetts.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este sábado que la aeronave, un Gulfstream G100, cubría la ruta entre Bermuda y Boston cuando se perdió el contacto y dejó de aparecer en los radares.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, informó la Guardia Costera.

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Guardia Costera desplegó medios aéreos y marítimos

Tras la desaparición de la aeronave, las autoridades pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que incluye recursos aéreos y marítimos para localizar el avión y determinar qué ocurrió.

La zona de operaciones se encuentra frente a Nantucket, en aguas del Atlántico Norte, donde las condiciones son especialmente frías.Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el estado de las seis personas que viajaban en la aeronave ni han confirmado el hallazgo de restos del avión.

De acuerdo con los registros disponibles, el Gulfstream G100 era utilizado como avión medicalizado por Latitude Air Ambulance, una empresa canadiense especializada en transporte aéreo de pacientes.

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