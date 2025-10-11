Colombia tendrá dos bajas en semifinal por tarjetas amarillas, ¿quiénes son?, acá le contamos

La Selección Colombia Sub 20 que logró el pase a la semifinal del Mundial que se disputa en Chile, tendrá dos bajas sensibles para el próximo juego, previsto para el miércoles a las 6:00 de la tarde. Colombia, que espera el rival de la semifinal que saldrá del ganador del duelo ente Argentina y México, perderá a dos jugadores claves para la jornada de ese 15 de octubre próximo por acumulación de tarjetas amarillas. Además del delantero Néiser Villarreal, tampoco tendrá al defensa Carlos Sarabia; a quien sí recupera es al zaguero central Simón García, que no estuvo contra España por amarillas.

Sobre el tema de las amarillas, el goleador Néiser Villarreal mencionó que, “aunque lo importante es que el grupo es fuerte y tiene jugadores que pueden también aportar”. Hay que recordar que en la delantera, en el primer duelo ante Arabia Saudita tuvo a Emilio en la titular, además de Jhon Rentería, Emilio Aristizábal y Royne Benítez, quienes han sido alternativas para el técnico César Torres, en el Mundial. Otra de las dudas para la Selección, pero por temas físicos sería la presencia de Jordan Barrera, quien salió ante España, en el primer tiempo por un dolor, y se esperará hasta la revisión del médico para conocer si se puede recuperar para la semifinal.