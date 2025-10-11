Colombia tendrá dos bajas en semifinal por tarjetas amarillas, ¿quiénes son?, acá le contamos

La Selección Colombia Sub 20 que logró el pase a la semifinal del Mundial que se disputa en Chile, tendrá dos bajas sensibles para el próximo juego, previsto para el miércoles a las 6:00 de la tarde.
Colombia, que espera el rival de la semifinal que saldrá del ganador del duelo ente Argentina y México, perderá a dos jugadores claves para la jornada de ese 15 de octubre próximo por acumulación de tarjetas amarillas.
Además del delantero Néiser Villarreal, tampoco tendrá al defensa Carlos Sarabia; a quien sí recupera es al zaguero central Simón García, que no estuvo contra España por amarillas.