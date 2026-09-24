“Escuché 13 disparos”: pánico por balacera en el Aeropuerto El Dorado; un taxista fue capturado

Una serie de disparos obligó a viajeros y trabajadores a buscar dónde resguardarse en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, durante la noche del miércoles 23 de septiembre. La confrontación, que se habría originado en una discusión entre taxistas, terminó con una persecución policial y la captura del presunto responsable. En videos difundidos en redes sociales se observa a personas corriendo por las instalaciones del aeropuerto mientras se escuchan varias detonaciones. Otras grabaciones muestran la presencia de uniformados y varios taxis detenidos en la zona. Entérese: Video | Tremendo susto de artista callejero en Pereira con un policía que solo quería cantar

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la balacera se habría originado en una discusión entre taxistas en el tercer carril del primer piso, cerca de la puerta 10 del aeropuerto, donde se recogen y dejan pasajeros. Medios nacionales reportaron que uno de los taxistas habría sacado un arma traumática y disparado contra el piso para intimidar a otros tres conductores que estaban en el lugar. “Escuché 13 disparos”, relató uno de los testigos a Citytv, al recordar lo ocurrido hacia las 7:30 p. m., en inmediaciones de la puerta 10 de la terminal aérea. El hombre contó que varias personas se agacharon al escuchar las detonaciones, ante el temor de resultar alcanzadas por una bala: “Llegaron unos escoltas y salieron detrás de él. Nosotros nos agachamos porque, de pronto, podía salir una bala perdida o algo”, señaló. En medio de los disparos, integrantes de un esquema de seguridad que se encontraba en las inmediaciones reaccionaron y persiguieron al señalado. La situación generó temor entre quienes transitaban por el sector y llevó a la activación de los protocolos de atención.

Las imágenes que circularon después del hecho muestran vehículos de servicio público detenidos y daños en uno de ellos. En uno de los registros se observa un taxi con el vidrio trasero roto. Lea más: Capturaron en Laureles a un taxista señalado de robar y violar a mujeres que recogía en la madrugada

Uno de los taxis quedó con daños tras los disparos registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, confirmó que el presunto responsable fue capturado mediante un plan candado desplegado en la localidad de Teusaquillo, varios kilómetros después del lugar de los disparos. “En la localidad de Teusaquillo, fue capturado un conductor de taxi mediante plan candado, el cual presuntamente había intimidado con arma traumática a varios conductores taxistas en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado”, explicó el oficial. Según el reporte policial, al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor intentó escapar: “Al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor intentó huir accionando su arma traumática en contra de ellos. Ante esta situación, uno de los policías hizo uso de su arma de dotación en cumplimiento de su deber y legítima defensa”, dijo Cristancho. Le puede interesar: En el asiento del medio y en clase económica: así viajó el vicepresidente a la Asamblea de la ONU La persecución llevó a los uniformados hasta un centro comercial de Teusaquillo, donde interceptaron el taxi. Durante el operativo, encontraron e incautaron el arma traumática que, según las autoridades, el conductor habría arrojado a la calle mientras intentaba escapar. El vehículo también fue inmovilizado.

Tras las verificaciones, la Policía confirmó que no se reportaron personas lesionadas por los hechos, pese a las detonaciones y a la reacción de quienes se encontraban en la terminal aérea. El capturado, el arma traumática incautada y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente para el avance de las actuaciones judiciales correspondientes. No se vaya sin leer: Jueza envió a prisión a hombre que golpeó brutalmente a dueña de pastelería en Bogotá Bloque de preguntas y respuestas: