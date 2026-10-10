Por los aguaceros, 187 familias resultaron afectadas en La Iguaná

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la tarde y la noche de este viernes, 187 familias del barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín, las cuales debieron albergarse en otros espacios mientras se evacuaba el agua de la quebrada que le dio el nombre a este sector. En medio de esta situación, tres personas debieron ser atendidas por personal de la Secretaría de Salud de Medellín.
Este balance lo entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que son 516 personas las que están recibiendo toda la atención por parte de las distintas dependencias de la administración distrital, siendo la máxima prioridad los niños y los adultos mayores, aunque sin olvidar el resto de la población.