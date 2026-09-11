Pese a choques con Petro, Banco de la República se mantiene como la institución de mayor confianza

El Banco de la República fue reconocido nuevamente como la institución que genera mayor confianza entre los líderes de opinión en Colombia, según el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos 2026. Eso pese al pulso que tuvo con el anterior Gobierno nacional por el alza de las tasas de interés. El Emisor obtuvo 80 puntos y encabezó el ranking entre las 15 instituciones nacionales evaluadas. Con este resultado, completa 17 años consecutivos en el primer lugar de esta medición, consolidando su posición como una de las instituciones con mayor credibilidad y legitimidad en el país. La Registraduría Nacional del Estado Civil ocupó el segundo puesto, con 78 puntos, seguida por la Corte Constitucional, con 77; la Corte Suprema de Justicia, con 75, y el Ejército Nacional, con 71. Para esta medición fueron consultados 1.424 líderes de opinión, entre representantes de medios de comunicación, políticos, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales. Le puede gustar: “No trabajamos para los bancos”: Leonardo Villar responde a críticas por subida de tasas de interés Las encuestas se realizaron entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026 en zonas urbanas de Valle del Cauca, Caldas, Huila, Antioquia, Risaralda, Meta, Nariño, Atlántico, Boyacá, Tolima, Cauca, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cesar y Córdoba, además de algunos municipios de Cundinamarca y Bogotá.

El valor de la independencia

El emisor agradeció por medio de un comunicado a los líderes de opinión por el reconocimiento y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia, independencia y rigor técnico en las decisiones de política monetaria.

La entidad señaló que esta labor busca preservar el poder adquisitivo de la moneda, promover un crecimiento económico sostenible y contribuir a la estabilidad financiera. También incluye garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, apoyar la generación de conocimiento y preservar el patrimonio cultural del país. El reconocimiento llega en medio de las discusiones que durante este año han rodeado las decisiones de la junta directiva sobre las tasas de interés. Entérese: Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años Hay que decir que la independencia que la entidad mantiene para manejar la política monetaria es precisamente uno de los atributos del banco que más valoran los líderes de opinión.

La tensión con el gobierno de Petro

La tensión se hizo más evidente el pasado 31 de marzo, cuando la junta directiva del banco central aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos por segunda vez consecutiva, hasta llevarla a 11,25%. La decisión representó un revés para Germán Ávila, entonces ministro de Hacienda y presidente de la junta directiva, quien buscaba una reducción de las tasas. Pese a contar con tres codirectores designados por el expresidente Gustavo Petro, no consiguió el respaldo necesario para avanzar en esa dirección. A modo de protesta por esa decisión, Ávila no participó en la rueda de prensa habitual junto al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Después de este episodio, el expresidente Petro anunció el retiro del Ejecutivo de la junta directiva del Banco de la República, una decisión que fue considerada por algunos analistas como una medida de presión, debido a que el organismo no podría sesionar sin la presencia del ministro.

La confianza en el Banco de la República se mantiene mientras la entidad enfrenta tensiones por sus decisiones sobre las tasas de interés. FOTO CORTESÍA

La Presidencia argumentó que, además del incremento de las tasas, las decisiones del Banco de la República estarían favoreciendo los intereses del sector financiero. El presidente Petro sostuvo que la mayoría de los integrantes de la junta “busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública” y señaló que esto termina generando costos adicionales para la población. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, respondió a esa interpretación y defendió el propósito de las decisiones de política monetaria. “Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés, fue precisamente el sector financiero”, afirmó. La relación tuvo un nuevo momento el 30 de abril, cuando Germán Ávila asistió nuevamente a la sede del Banco de la República para participar en la reunión de la junta directiva. En esa sesión, los miembros del organismo decidieron mantener la tasa de interés en 11,25%, pese a que varios analistas esperaban un nuevo incremento. De esta manera, el reconocimiento obtenido en el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos se produce después de varios meses marcados por el debate sobre la autonomía del Emisor y el rumbo de las tasas de interés. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Consulte: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

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