Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años

El futuro de la relación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República sigue siendo incierto tras el enfrentamiento por las decisiones sobre tasas de interés y la defensa de la autonomía del Emisor.
Si bien ese pulso entre los gobiernos de turno y el banco central no es nuevo, el Gobierno Petro lo acrecentó al levantarse de la junta directiva y señalar que parte del Banrep tenía en su agenda impulsar las ganancias de los banqueros. Lo cierto es que la data revela lo contrario: los bancos con pérdidas en sus bóvedas crecieron 267% tras la escalada de tasas y en su punto más crítico, según un análisis de EL COLOMBIANO.