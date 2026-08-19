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Banca colombiana anuncia alivios por $1,1 billones para afectados por el terremoto

El sector bancario colombiano, en coordinación con Asobancaria, anunció un programa de alivios financieros estimado en $1,1 billones para familias y empresas damnificadas por el terremoto. Las medidas incluyen periodos de gracia, condonación de intereses y protección del historial crediticio.

  • La banca colombiana anunció alivios financieros estimados en $1,1 billones para familias y empresas afectadas por el terremoto. En la imagen Jonathan Malagón, presidente Asobancaria. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    La banca colombiana anunció alivios financieros estimados en $1,1 billones para familias y empresas afectadas por el terremoto. En la imagen Jonathan Malagón, presidente Asobancaria. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
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El sector bancario colombiano, a través de Asobancaria, anunció un programa de alivios financieros estimado en $1,1 billones para familias y empresas damnificadas por el terremoto. La medida beneficiará a afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El encargado de anunciar dicho apoyo fue el presidente Abelardo de la Espriella, por medio de su cuenta de X, quien destacó la decisión y señaló que este aporte se suma a las donaciones que las entidades financieras ya han realizado para atender la emergencia.

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Entre las medidas contempladas están periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes.

El paquete busca dar mayor margen financiero a hogares y empresas que enfrentan dificultades económicas como consecuencia del terremoto, permitiéndoles aplazar sus obligaciones mientras avanzan en la recuperación.

Conozca más: Donaciones de empresas ya superaron el billón de pesos para atender emergencia por el terremoto

¿Qué incluyen los alivios de los bancos?

El programa contempla hasta 12 meses de periodo de gracia, condonación de intereses bajo las condiciones establecidas, suspensión de cobros jurídicos para los afectados, protección del historial crediticio frente a las dificultades derivadas de la emergencia y aplicación de los seguros bancarios que correspondan a cada caso.

El valor de $1,1 billones corresponde al aporte estimado de estas medidas de alivio, por lo que no debe confundirse con una donación directa en efectivo. Este monto es adicional a las donaciones que las entidades bancarias ya habían anunciado.

De la Espriella agradeció a Asobancaria y al sector financiero por sumarse a la reconstrucción y resaltó la participación del sector privado en la respuesta al desastre.

“Mi profundo agradecimiento a la banca colombiana por su solidaridad y compromiso”, expresó el presidente.

El programa se suma a las diferentes iniciativas públicas y privadas que buscan atender la emergencia y apoyar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

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