Bandera verde a remodelación del Atanasio Girardot: empiezan a tumbar la cubierta de la tribuna Occidental

La cubierta de ladrillos y cemento que tapa del sol a las personas que se ubican en la tribuna Occidental del estadio Atanasio Girardot, y que está desde que esta obra se inauguró el 19 de marzo de 1953, será historia. Será retirada de manera controlada como parte del proceso de modernización de este escenario, en el cual se construirá una tercera bandeja para aumentar su capacidad a 62.000 asistentes.
Esta labor comenzó el pasado 1 de julio y se hará mediante un proceso manual, efectuado por contratistas de la Alcaldía de Medellín, quienes irán retirando cada una de estas piezas de manera manual, sin necesidad de una demolición.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que se optó por esta modalidad para no impedir la realización de partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín por la Liga Dimayor, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, así como tampoco de los conciertos como el de la Feria de las Flores, programado para el próximo 8 de agosto.