Van 330 capturas por extorsión y más de $3.000 millones en pagos frustrados en Barranquilla

La extorsión es uno de los delitos priorizados por las autoridades en Barranquilla y los municipios cercanos. En lo que va de 2026, los operativos del Gaula han dejado 330 capturas por extorsión y delitos conexos, según el balance entregado por la Policía Nacional.

De los judicializados, 323 fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, mientras que las investigaciones permitieron identificar cobros que buscaban alimentar las rentas de organizaciones criminales.

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El mayor Julián Cañas, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que las investigaciones combinan inteligencia, seguimiento y acciones operativas para ubicar a los responsables: “Estas acciones operativas permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que pretendían llegar a rentas criminales de esos grupos delincuenciales. Esta ofensiva, sustentada en inteligencia, investigación criminal, planeación y acciones focalizadas, busca afectar directamente a esos grupos, protegiendo al sector comercio y comunidad en general de Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el oficial.

Entre las estructuras mencionadas por la Policía están ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘Nueva Generación El Freseo’. El despliegue comprende Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, con intervenciones definidas a partir de la información recopilada por las unidades policiales.

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